El SAT cerrará las sucursales en México, dados los feriados de fin de año

En esta noticia ¿Cuándo cierra el SAT en México?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que habrá suspensión de atención al público durante este mes, dados los feriados por fiestas decembrinas. Por este motivo, el organismo fiscal cerrará sus puertas y bajará sus persianas, afectando así a varios contribuyentes en México.

L as autoridades dieron a conocer el calendario oficial de descanso de su personal . Por este motivo, se sugiere conocer las fechas confirmadas para que los usuarios puedan organizar con anticipación los trámites pendientes, así como conocer qué gestiones seguirán disponibles en línea durante el cierre del año.

El SAT suspenderá la atención al público por fiestas decembrinas

Conoce los detalles de esta medida y evita problemas con las obligaciones fiscales. Ten en cuenta el comunicado oficial que rige a nivel nacional.

¿Cuándo cierra el SAT en México?

El SAT aclaró, mediante un comunicado difundido en sus canales oficiales, que mantendrá la atención habitual en sus oficinas durante diciembre , incluyendo la atención a quienes ya cuenten con una cita programada.

La institución precisó que únicamente se suspenderán los servicios presenciales en los días considerados de descanso obligatorio conforme a la normatividad vigente:

25 de diciembre de 2025 1 de enero de 2026

¿Qué trámites del SAT se hacen en línea?

Aunque la interrupción de la atención presencial se limitará a solo dos fechas, el SAT recordó que dispone de múltiples servicios digitales para evitar desplazamientos innecesarios a sus oficinas.

Trámites fiscales disponibles

Generación y renovación de contraseña.

Renovación de la e.firma.

Actualización de datos fiscales.

Asimismo, a través de la Oficina Virtual del SAT, es posible realizar procedimientos como:

Inscripción al RFC para personas físicas.

Cambio de domicilio fiscal.

Corrección o modificación de nombre.

Alta o corrección de la CURP.

Obtención de constancias y apoyo virtual para recuperar la contraseña.

Con esta información, el organismo reiteró que las personas que tengan citas agendadas durante diciembre de 2025 no enfrentarán inconvenientes, ya que la suspensión de actividades se limita exclusivamente al 25 de diciembre de 2025 y al 1 de enero de 2026, ambos días oficiales de descanso.