La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una modificación que podría beneficiar a miles de afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que mantienen una relación de concubinato. El Pleno determinó que es inconstitucional exigir un mínimo de cinco años de convivencia o tener hijos en común como requisito para acceder a una pensión por viudez. El cambio, confirmado durante la sesión pública del tribunal, fue aprobado por seis ministros. Con ello, se invalida un criterio que había sido sostenido por más de una década. A continuación, los detalles sobre el fallo de SCJN y cobra el dinero en caso de corresponder. El máximo tribunal eliminó la obligación de cumplir con alguno de estos dos requisitos: El proyecto, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, argumenta que resulta injustificado asumir que una relación solo se consolida tras un periodo determinado. Aunque desaparece el plazo obligatorio de convivencia, no se fijó un nuevo criterio general. Será el Congreso quien defina en el futuro cómo acreditar legalmente el concubinato. Mientras tanto, cada caso deberá analizarse de manera individual. Esto implica que: Cabe destacar que la mayoría del Pleno sostuvo que imponer un plazo fijo vulnera derechos como igualdad; libre desarrollo de la personalidad; y protección de la familia. Además, se reconoció que las estructuras familiares cambiaron y no todas pueden medirse con los mismos criterios tradicionales. La decisión de SCJN abre la posibilidad de que más personas accedan a este derecho sin depender exclusivamente del tiempo de convivencia. Sin embargo, será necesario demostrar la relación mediante elementos como: El fallo podría influir a nivel nacional, ya que en la actualidad no existe un criterio uniforme sobre la duración del concubinato en México.