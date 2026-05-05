La reconfiguración del mercado automotriz mexicano, donde las marcas chinas tienen mayor presencia y están acelerando, no es un motivo de preocupación para BMW, incluso, a la marca alemana de lujo “le da gusto que haya competencia”. En entrevista con El Cronista, Julián Argüelles, responsable de Comunicación de Producto de BMW Group para Latinoamérica, la competencia es un factor que favorece a los clientes y mantiene a toda la industria con el reto constante de mejorar en áreas como productos, ingeniería, manufactura, servicio y atención al cliente. “Eso nos da mucho gusto y es algo muy bueno especialmente para México. Siempre estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que el cliente de BMW y de Mini tengan la mejor tecnología a su alcance”, aseguró el directivo. El directivo aseguró que el segmento de unidades eléctricas de BMW en México va en aumento y no se trata de una carrera de velocidad, sino un maratón en el que, aseguró, mejorarán gradualmente. Durante el primer trimestre de este año, BMW mantuvo el liderazgo en ventas de autos de lujo en México, con 4,177 unidades, por encima de marcas como Audi o Mercedes-Benz. Pero la marca enfrenta una presión creciente de empresas, como la china Zeekr, el brazo de lujo eléctrico de Geely, que en apenas dos años ya se colocó en el top 5 de autos de lujo del país. Además, el directivo aseguró que México se mantiene como uno de los productores clave para la empresa alemana. “Tenemos una planta en San Luis Potosí y eso te habla de la confianza que tenemos en este país, en sus clientes y en su industria. Y hablando de China, también BMW ha hecho una apuesta muy fuerte por el mercado chino”, mencionó el directivo. Por una parte, en el mercado asiático, la empresa tuvo una presencia fuerte en el autoshow de Beijing, donde presentó el iX3 para el mercado chino, el i3 para el mercado chino que están adaptados a las necesidades específicas de ese mercado y tienen algunas diferencias con los modelos equivalentes del resto del mundo. “Y también hay que decir que ante esta competencia, que siempre es buena, BMW exporta a China desde México. Nosotros Exportamos el M2 y el Serie 2 Coupe que se producen en la planta de San Luis Potosí. Son de los pocos vehículos hechos en México que se exportan a China”, aseguró Argüelles. Julián Argüelles aseguró que la apuesta de BMW se trata de contar con un auto para cada uno de los usuarios interesados en contar con un auto de la marca. La empresa mantiene la producción de vehículos de combustión interna, con variantes para el sector eléctrico e híbrido, cada uno, respondiendo a los clientes que prefieren la marca. “Es algo de lo que le ha dado mayor fortaleza a BMW Group en todo el mundo, porque eso nos ha permitido adaptarnos a situaciones donde en algunos años ha habido muy buena recepción de algunos mercados y de muchos clientes a los eléctricos y a los híbridos y en otros se ha caído. Tenemos la flexibilidad suficiente para ofrecer vehículos de combustión, vehículos híbridos suaves, los famosos Mild Hybrid, vehículos híbridos conectables, vehículos eléctricos y estamos ya con un compromiso para lanzar vehículos con celdas de combustible que funcionen con hidrógeno”, aseguró.