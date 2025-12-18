Las expectativas por el comienzo de 2026 se encienden en las vísperas de las fiestas decembrinas y la inclusión de un nuevo descanso obligatorio al calendario de días festivos del próximo año.

Tal como acostumbra a llevar a cabo anualmente, el Gobierno nacional mantiene actualizada la lista de 7 jornadas que son consideradas feriados en el país.

Sin embargo, a partir del 2026, y en el marco del desarrollo de un nuevo Mundial de Fútbol, las autoridades contemplan la posibilidad de incluir un día de asueto para que los habitantes.

¿Cuáles son los 7 feriados clásicos del año?

En función de lo que establece el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la República Mexicana cuenta con 7 días de descanso obligatorio establecidos además de otros días festivos.

El calendario de feriados 2026 podría sumar un nuevo descanso obligatorio. (Foto: Archivo). ChatGPT

Al calendario 2026 se le sumarán, a su vez, el Viernes Santo o el Día de Muertos, que si bien no se los contempla como descanso obligatorio son consideradas fechas clave a nivel cultural.

Jueves 1 de enero : Año Nuevo

Lunes 2 de febrero : Día de la Constitución. El festivo del 5 de febrero se traslada al lunes 2

Lunes 16 de marzo : natalicio de Benito Juárez. El festivo del 21 de marzo se traslada al lunes 16

Viernes 1 de mayo : Día del Trabajo Feriado puente

Miércoles 16 de septiembre : Día de la Independencia Mexicana

Lunes 16 de noviembre : Día de la Revolución Mexicana. Feriado puente. El festivo del 20 de noviembre se traslada al lunes 16

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es el nuevo feriado que se puede agregar al calendario 2026?

El Mundial de Fútbol que se desarrollará en 2026 entre México, Estados Unidos y Canadá mantiene con altas expectativas a toda la población mundial, especialmente a las del territorio azteca que aguarda por la confirmación de un nuevo asueto.

Según las últimas declaraciones que había difundido la gobernadora de Ciudad de México (CDMX), Clara Brigada, los habitantes mexicanos podrían tener un nuevo descanso obligatorio programado para el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se desarrollará la inauguración del Mundial.

“El 11 de junio, como sabemos que es la fecha inaugural, estamos proponiendo desde la Ciudad de México, se establezca como un día de fiesta para que todas las personas puedan ser parte de este momento”, precisó la mandataria semanas atrás.

En este contexto, aclaró que se encuentran trabajando en conjunto con el Gobierno federal para hacerlo efectivo, y añadió: “Estaremos también construyéndolo con los distintos sectores, como el sector privado, vamos a ir avanzando para lograrlo y que sepan los niños en las escuelas, en las universidades y en todos lados, que ese día paremos un poco y podamos vivir la inauguración del Mundial“.