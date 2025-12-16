La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, advirtió que la reforma fiscal 2026 .

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, advirtió que la reforma fiscal 2026 modifica el plazo para cancelar CFDI, luego de que “se amplió el plazo de cancelación de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet”, según el comunicado oficial.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Gobierno de México y la PRODECON, el cambio deriva de la reforma al artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, publicada el 7 de noviembre de 2025, la cual entrará en vigor “a partir del 1 de enero de 2026”.

El documento aclara que, aunque se amplía el periodo para cancelar facturas, “se mantiene el requisito consistente en que la persona a favor de quien se expida el comprobante debe aceptar su cancelación”, condición clave para los contribuyentes. En esa medida, todos los contribuyentes deben estar alertas, así como lo estará el SAT.

Nuevo plazo para cancelar facturas electrónicas

La reforma establece que los CFDI podrán cancelarse “a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR”, correspondiente al ejercicio fiscal en que se expidió el comprobante.

Antes de este cambio, la ley señalaba que las facturas “solo podían cancelarse en el ejercicio en el que se expidieron”, lo que generaba limitaciones administrativas y posibles contingencias fiscales para personas físicas y morales.

El trasfondo legal y su impacto para contribuyentes

La PRODECON explicó que la reforma responde a un criterio de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la frase que impedía cancelar CFDI fuera del ejercicio de expedición, al resolver el amparo en revisión 819/2023.

El comunicado señala que esta modificación busca armonizar el Código Fiscal con disposiciones que ya permitían cancelar comprobantes “hasta el último día del mes en que se deba presentar la declaración anual del ISR”.

Con ello, la autoridad fiscal del Gobierno de México sostiene que el cambio pretende “otorgar certeza jurídica a las personas contribuyentes y evitar contingencias fiscales”, lo que implica una mayor flexibilidad, aunque con controles que siguen siendo obligatorios.