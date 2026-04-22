Desde 2026, un grupo de trabajadores del sector público verá modificadas sus prestaciones. Esto se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó una reforma que implica una reducción en el aguinaldo para quienes se jubilen en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas (ISSSTEZAC). El cambio surge de una reforma al artículo 74 de la Ley del ISSSTEZAC. Con siete votos a favor, el máximo tribunal determinó que esta medida es constitucional y no viola derechos fundamentales. En consecuencia, quienes se jubilen a partir de este año bajo este nuevo esquema obtendrán 30 días de aguinaldo, en lugar de los 60 que se otorgaban anteriormente. Esta reducción del 50% afectará a los nuevos beneficiarios. En contraste, quienes ya están jubilados conservarán intacta esta prestación económica. Así, se establece una diferencia clara entre quienes ya tenían el derecho adquirido y quienes se retiren bajo las nuevas reglas. A nivel nacional, la SCJN revisa recortes a las “pensiones doradas” del ISSSTE, un tema que aún no tiene una resolución final. Mediante el acuerdo general número 3/2026, el tribunal decidió posponer la resolución de diversos amparos relacionados con pensiones que superan el límite legal. Esto significa que dichos casos permanecerán sin sentencia definitiva hasta que el Pleno establezca un criterio uniforme. La Corte explicó que esta decisión busca evitar resoluciones contradictorias y brindar mayor certeza jurídica tanto a pensionados como a autoridades. Estos apoyos económicos corresponden a esquemas antiguos o condiciones especiales que permiten montos superiores a los actuales, muchas veces vinculados al Artículo Décimo Transitorio, que calcula la pensión con base en el último salario y los años de servicio. Mientras que el ISSSTE y autoridades federales sostienen que estos pagos comprometen la sostenibilidad financiera del sistema, los beneficiarios promovieron amparos alegando que se trata de derechos adquiridos. El aplazamiento de estos amparos mantiene en suspenso cualquier cambio en las pensiones señaladas, por lo que, por ahora, seguirán pagándose sin modificaciones hasta que la Corte Suprema emita una decisión definitiva. Al mismo tiempo, el caso del ISSSTEZAC podría sentar un precedente para futuras reformas, al mostrar que es posible ajustar beneficios para nuevas generaciones sin afectar derechos ya adquiridos. En este escenario, hay dos puntos claros: los actuales pensionados conservarán sus condiciones, mientras que quienes se jubilen en los próximos años enfrentarán reglas más estrictas dentro de un sistema que busca mantener su viabilidad financiera.