Las acciones de Grupo Aeroméxico y Volaris han perdido cerca de 20,000 millones de pesos en valor de mercado desde el 20 de febrero, presionadas por el repunte del petróleo tras el aumento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Un análisis de El Cronista muestra que ambas aerolíneas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores acumulan una caída conjunta de 19,722 millones de pesos en capitalización bursátil. Aeroméxico concentra la mayor parte de la pérdida, con 13,355 millones de pesos, mientras que Volaris retrocede 6,366 millones, con base en precios intradía del 9 de marzo. La presión se intensificó el lunes después de que el petróleo subiera durante las primeras operaciones en Asia en medio del aumento de las tensiones con Irán. El West Texas Intermediate avanzaba 5.30% a US$95.72 por barril, mientras que el Brent subía 5.9% a US$98.16, de acuerdo con datos de Bloomberg. En la jornada del lunes, Aeroméxico encabezó las pérdidas en la plaza bursátil mexicana con una caída de 8.9%, para cotizar en 25.69 pesos por acción (Ciudad de México 9:41 horas). Las acciones de Volaris retrocedían 8.29%, a 11.5 pesos por papel (9:06 horas). El repunte del crudo ocurrió luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el aumento en los precios del petróleo como un “pequeño precio a pagar” por destruir la amenaza nuclear de Irán, señalaron analistas de GBM. “El repunte en los precios del crudo también ha modificado las expectativas en torno a la política monetaria de bancos centrales, con inversionistas incorporando la posibilidad de alzas en las tasas de interés”, indicaron analistas de Kapital Grupo Financiero. Irán se ubica cerca del Estrecho de Ormuz, un corredor estratégico por donde se transporta cerca del 30% del petróleo y gas licuado que se comercia a nivel global, lo que mantiene a los mercados energéticos en alerta. Para James Salazar, subdirector de análisis económico y financiero en Kapital Grupo Financiero, las aerolíneas enfrentan un doble impacto: el encarecimiento de la turbosina y la depreciación del peso. “Aeroméxico es más sensible a la elasticidad entre precio y demanda. Si el aumento en turbosina, tipo de cambio y seguros se mantiene, eventualmente podría trasladarse al precio final de los boletos”, dijo. En conferencia con analistas por el reporte financiero de 2025, directivos de Aeroméxico reconocieron un “beneficio” por la apreciación del peso mexicano, mismo que incentivó al alza la demanda de viajes, misma que se podría ver afectada. Los directivos explicaron que este viento positivo se comenzaría a reflejar en el primer trimestre de 2026. Además esperan que la empresa reporte un crecimiento en ingresos de entre 10% y 12%, al tiempo que el EBITDA aumentaría cerca de 10%. Sin embargo, el rumbo de los resultados dependerá de la duración del conflicto en Medio Oriente. Hasta la semana pasada, analistas estimaron un lapso de cuatro semanas para resolver el conflicto, sin embargo, ahora las expectativas indican “más tiempo”, y con una escalada gradual, de acuerdo con Gabriela Siller, economista en Jefe en Banco Base.