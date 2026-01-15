A partir de 2026, hacer trámites como casarse, divorciarse u obtener actas oficiales en México implicará un mayor gasto. Dicho incremento se debe a la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el indicador que se utiliza para fijar el costo de servicios, multas y gestiones gubernamentales en el país.

Cada año, el valor de la UMA se ajusta conforme a la inflación. Para este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó un nuevo aumento que se reflejará directamente en las tarifas del Registro Civil.

En España, más del 60% de los procedimientos de divorcio con hijos incluyen litigios relacionados con la pensión alimenticia. (Fuente: Freepik)

Conoce los detalles del nuevo cuadro tarifario y evita problemas de dinero.

¿Cuánto aumentará la UMA en 2026?

Desde el 1 de febrero de 2026, la UMA tendrá los siguientes valores:

Valor diario: 117.31 pesos

Valor mensual: 3,566.22 pesos

Valor anual: 42,794.64 pesos

Esto significa que cualquier trámite cuyo precio esté expresado en UMAs subirá de manera automática . Por ejemplo, si un documento equivale a 10 UMAs, su costo final se calcula multiplicando ese número por el valor diario vigente.

¿Cuánto hay que pagar por un divorcio?

El ajuste de la UMA impacta en los trámites de divorcio. Los costos varían según la modalidad y la entidad donde se realice el procedimiento.

En la Ciudad de México, la inscripción de una sentencia judicial ronda los 328 pesos, mientras que en el Estado de México un divorcio administrativo puede llegar a 1,800 pesos, considerando dictamen y asentamiento.

En entidades como Yucatán, una copia certificada del acta de divorcio puede superar los 1,100 pesos. A estos montos se suman los honorarios legales en casos de divorcios judiciales, lo que eleva considerablemente el gasto total.

Requisitos para un divorcio administrativo

Para acceder a esta modalidad, ambos cónyuges deben estar de acuerdo, el matrimonio debe tener al menos un año de antigüedad y no deben existir hijos menores, dependientes económicos ni bienes en común que requieran repartición.

Generalmente se solicita:

Acta de matrimonio actualizada

Actas de nacimiento

Identificaciones oficiales

Certificado médico que descarte embarazo

En algunos casos, constancia de no propiedad

El precio de la copia certificada del acta de matrimonio varía según la entidad federativa. Aunque el procedimiento es el mismo en todo el país, las tarifas cambian de estado a estado. Para 2026, los costos son los siguientes:

Aguascalientes: 100 pesos

Baja California: 464 pesos

Baja California Sur: 232 pesos

Campeche: 119 pesos

Coahuila: 209 pesos

Colima: 102 pesos

Chiapas: 123 pesos

Chihuahua: 128 pesos

Ciudad de México: 98 pesos

Durango: 158 pesos

Guanajuato: 130 pesos

Guerrero: 100 pesos

Hidalgo: 147.00 pesos

Jalisco: 98 pesos

Estado de México: 74 pesos

Michoacán: 357 pesos

Morelos: 113 pesos

Nayarit: 82 pesos

Nuevo León: 65 pesos

Oaxaca: 131 pesos

Puebla: 170 pesos

Querétaro: 141 pesos

Quintana Roo: 226 pesos

San Luis Potosí: 127 pesos

Sinaloa: 124 pesos

Sonora: 104 pesos

Tabasco: 226.28 pesos

Tamaulipas: 114 pesos

Tlaxcala: 339 pesos

Veracruz: 207 pesos

Yucatán: 301 pesos

Zacatecas: 110 pesos

Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur destacan como los estados más caros para casarse. En contraste, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco mantienen tarifas por debajo de los 100 pesos.