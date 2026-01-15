En esta noticia
A partir de 2026, hacer trámites como casarse, divorciarse u obtener actas oficiales en México implicará un mayor gasto. Dicho incremento se debe a la actualización anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el indicador que se utiliza para fijar el costo de servicios, multas y gestiones gubernamentales en el país.
Cada año, el valor de la UMA se ajusta conforme a la inflación. Para este año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirmó un nuevo aumento que se reflejará directamente en las tarifas del Registro Civil.
Conoce los detalles del nuevo cuadro tarifario y evita problemas de dinero.
¿Cuánto aumentará la UMA en 2026?
Desde el 1 de febrero de 2026, la UMA tendrá los siguientes valores:
- Valor diario: 117.31 pesos
- Valor mensual: 3,566.22 pesos
- Valor anual: 42,794.64 pesos
Esto significa que cualquier trámite cuyo precio esté expresado en UMAs subirá de manera automática. Por ejemplo, si un documento equivale a 10 UMAs, su costo final se calcula multiplicando ese número por el valor diario vigente.
¿Cuánto hay que pagar por un divorcio?
El ajuste de la UMA impacta en los trámites de divorcio. Los costos varían según la modalidad y la entidad donde se realice el procedimiento.
En la Ciudad de México, la inscripción de una sentencia judicial ronda los 328 pesos, mientras que en el Estado de México un divorcio administrativo puede llegar a 1,800 pesos, considerando dictamen y asentamiento.
En entidades como Yucatán, una copia certificada del acta de divorcio puede superar los 1,100 pesos. A estos montos se suman los honorarios legales en casos de divorcios judiciales, lo que eleva considerablemente el gasto total.
Requisitos para un divorcio administrativo
Para acceder a esta modalidad, ambos cónyuges deben estar de acuerdo, el matrimonio debe tener al menos un año de antigüedad y no deben existir hijos menores, dependientes económicos ni bienes en común que requieran repartición.
Generalmente se solicita:
- Acta de matrimonio actualizada
- Actas de nacimiento
- Identificaciones oficiales
- Certificado médico que descarte embarazo
- En algunos casos, constancia de no propiedad
¿Cuánto hay que pagar por un divorcio?
El precio de la copia certificada del acta de matrimonio varía según la entidad federativa. Aunque el procedimiento es el mismo en todo el país, las tarifas cambian de estado a estado. Para 2026, los costos son los siguientes:
- Aguascalientes: 100 pesos
- Baja California: 464 pesos
- Baja California Sur: 232 pesos
- Campeche: 119 pesos
- Coahuila: 209 pesos
- Colima: 102 pesos
- Chiapas: 123 pesos
- Chihuahua: 128 pesos
- Ciudad de México: 98 pesos
- Durango: 158 pesos
- Guanajuato: 130 pesos
- Guerrero: 100 pesos
- Hidalgo: 147.00 pesos
- Jalisco: 98 pesos
- Estado de México: 74 pesos
- Michoacán: 357 pesos
- Morelos: 113 pesos
- Nayarit: 82 pesos
- Nuevo León: 65 pesos
- Oaxaca: 131 pesos
- Puebla: 170 pesos
- Querétaro: 141 pesos
- Quintana Roo: 226 pesos
- San Luis Potosí: 127 pesos
- Sinaloa: 124 pesos
- Sonora: 104 pesos
- Tabasco: 226.28 pesos
- Tamaulipas: 114 pesos
- Tlaxcala: 339 pesos
- Veracruz: 207 pesos
- Yucatán: 301 pesos
- Zacatecas: 110 pesos
Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Baja California Sur destacan como los estados más caros para casarse. En contraste, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco mantienen tarifas por debajo de los 100 pesos.