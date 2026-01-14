Los trámites aumentarán de precio en México tras el ajuste de la UMA

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el cual impactará en los precios de varios trámites esenciales en México. Esta medida impactará de forma directa en la economía de los ciudadanos, por lo que se sugiere prestar atención al nuevo cuadro tarifario.

En detalle, la UMA se renovó este año, sirviendo como referencia para calcular el costo de multas, impuestos, deducciones, créditos y diversos trámites oficiales. El impacto de la medida es grande, abarcando así a millones de mexicanos.

El incremento de la UMA aumentará el precio de los trámites en México

Conoce los detalles del nuevo esquema y evita problemas de dinero al abonar los nuevos costos que tendrán los trámites en el país.

¿Cuánto aumentará la UNA en 2026?

Para 2026, la UMA quedó establecida en 117.31 pesos diarios, lo que equivale a 3,566.22 pesos mensuales y 42,794.64 pesos anuales. Este ajuste entrará en vigor a partir del 1 de febrero, fecha desde la cual todas las obligaciones y gestiones vinculadas a este parámetro reflejarán un incremento en sus montos.

Asimismo, las cuotas del Seguro Social y ciertos créditos hipotecarios otorgados por instituciones públicas como Fovissste e Infonavit, que aún están calculados bajo esta unidad y no fueron convertidos a pesos, podrían registrar ajustes al alza con la actualización anual.

¿Qué es el UMA en México?

La Unidad de Medida y Actualización funciona como referencia económica en pesos, sustituyendo al salario mínimo como parámetro para calcular multas, impuestos, trámites y créditos, como los de Infonavit. De esta manera, separan los conceptos laborales de los fiscales y administrativos , cuyo valor se actualiza anualmente según la inflación medida por el INEGI.

Esta también es clave en otros procedimientos, como la expedición de pasaportes, el pago de impuestos -entre ellos el Impuesto Sobre la Renta (ISR)- y la determinación de límites y exenciones fiscales.

¿Quiénes pagan UMA?

La UMA debe ser abonada por personas y empresas que cumplen con:

Trámites

Impuestos

Multas

Créditos

Aportaciones de Seguridad Social

Dicha referencia se utiliza para desvincular ciertos pagos del salario mínimo, haciéndolos más justos, ya que el INEGI la actualiza anualmente.