La Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió el proceso con el que buscaba garantizar la emisión de pasaportes hasta 2030. La decisión obliga a replantear el modelo que utilizará el Gobierno para expedir este documento clave para viajar al extranjero.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) canceló la licitación que buscaba asegurar la producción de pasaportes mexicanos hasta 2030, en lo que representa el segundo intento fallido para renovar uno de los contratos más importantes de la dependencia. La decisión fue tomada tras detectar múltiples inconsistencias y dudas técnicas planteadas por las empresas interesadas.

Pese a la cancelación, las autoridades aseguraron que la expedición de pasaportes continuará funcionando y que los ciudadanos podrán seguir realizando trámites de renovación o primera vez sin cambios inmediatos. Sin embargo, la medida obligará a la Cancillería a buscar nuevas alternativas para mantener el servicio activo.

¿Por qué la SRE canceló la licitación para la emisión de pasaportes?

La convocatoria había sido lanzada a finales de abril con el objetivo de contratar los servicios necesarios para la emisión de pasaportes mexicanos durante los próximos años. No obstante, el procedimiento comenzó a enfrentar complicaciones desde la etapa de aclaraciones .

De acuerdo con la propia SRE, las empresas participantes presentaron cientos de solicitudes de información y preguntas relacionadas con aspectos técnicos y operativos que no estaban suficientemente definidos en las bases del concurso.

La Secretaría de Relaciones Exteriores suspendió el proceso con el que buscaba garantizar la emisión de pasaportes hasta 2030. La decisión obliga a replantear el modelo que utilizará el Gobierno para expedir este documento clave para viajar al extranjero.

La dependencia informó que recibió 866 solicitudes de aclaración y 169 cuestionamientos técnicos, situación que evidenció vacíos en la documentación y terminó por volver inviable la continuidad del proceso.

Con ello, la Cancillería decidió cancelar el procedimiento antes de llegar a la etapa de presentación de ofertas y anunció que deberá replantear la convocatoria.

¿Qué pasará con la renovación del pasaporte mexicano?

La principal preocupación para miles de ciudadanos es si esta decisión afectará los trámites vigentes. La respuesta es no : la expedición y renovación de pasaportes continuará realizándose de manera habitual.

Las oficinas de la SRE y los consulados mexicanos seguirán brindando atención a quienes necesiten obtener este documento para viajar, estudiar o trabajar en el extranjero.

Por el momento, tampoco se han anunciado cambios en los requisitos, costos o procedimientos para solicitar una cita. Los usuarios podrán continuar realizando el trámite bajo las condiciones actualmente vigentes.

Mientras se define una nueva licitación, el Gobierno deberá implementar mecanismos que permitan mantener la operación sin interrupciones y garantizar la entrega de los documentos.

La demanda de pasaportes cae y cambia los planes de la SRE

La cancelación de la licitación ocurre en un contexto de menor demanda por parte de los mexicanos. Los datos oficiales muestran que la emisión de pasaportes ha registrado una tendencia descendente en los últimos años.

Entre 2022 y 2024 se emitieron en promedio más de cinco millones de documentos por año. Sin embargo, durante 2025 la cifra se redujo a cerca de 4.7 millones.

La reducción representa una caída de 9% frente a 2024 y de 12.6% respecto a los niveles observados en 2022, según los datos citados por la Cancillería .

Este descenso en la demanda, sumado a los problemas técnicos detectados en las licitaciones, ha complicado la definición del modelo que permitirá garantizar la producción del pasaporte mexicano durante el resto de la década.