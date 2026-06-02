Se trata de un paso obligatorio que permite agilizar el proceso y, en muchos casos, obtener el documento el mismo día de la cita.

El pasaporte mexicano es uno de los documentos más importantes para quienes planean viajar al extranjero, ya sea por turismo, estudios o trabajo. Sin embargo, antes de iniciar el trámite por primera vez, los solicitantes deben realizar un procedimiento que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) considera indispensable.

Aunque muchas personas se enfocan únicamente en reunir los documentos requeridos, existe un paso previo sin el cual no es posible acceder al servicio. Cumplir con este requisito permite programar la atención y avanzar de manera más rápida en la obtención del pasaporte.

Atención viajeros | Este es el requisito obligatorio para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez y recogerlo el mismo día

El trámite obligatorio para obtener el pasaporte mexicano por primera vez es agendar una cita ante la SRE antes de acudir a cualquiera de sus oficinas. Sin este paso previo, los solicitantes no pueden iniciar el procedimiento de expedición del documento.

La dependencia permite realizar la cita de manera gratuita a través de sus canales oficiales, ya sea por internet, teléfono o WhatsApp. Durante el registro, el usuario deberá seleccionar la oficina, fecha y horario en los que realizará el trámite.

Se trata de un paso obligatorio que permite agilizar el proceso y, en muchos casos, obtener el documento el mismo día de la cita.

Una vez concluido el proceso, el sistema genera la confirmación de la cita y la línea de captura para efectuar el pago correspondiente de los derechos del pasaporte. La SRE recuerda que este pago no se realiza en las oficinas y que ningún gestor debe cobrar por apartar un espacio.

Aunque la cita no sustituye los requisitos documentales, sí constituye un paso indispensable para quienes tramitan el pasaporte por primera vez, ya que sin ella la dependencia no brinda atención ni recibe solicitudes.

Cómo agendar una cita para obtener el pasaporte mexicano

Para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez, es obligatorio agendar una cita ante la SRE. El proceso es gratuito y permite seleccionar la oficina, fecha y horario para realizar el trámite.

Paso a paso para agendar una cita para tramitar el pasaporte:

Ingresar al portal oficial de citas de la SRE o utilizar sus canales autorizados.

Registrar los datos personales solicitados.

Seleccionar el trámite de pasaporte por primera vez.

Elegir la oficina, fecha y horario disponibles.

Confirmar la cita y descargar el comprobante.

Realizar el pago de derechos mediante la línea de captura generada.

Acudir a la cita con la documentación requerida, el comprobante de pago y la confirmación del trámite.

La dependencia recomienda verificar que todos los datos sean correctos antes de finalizar el registro y realizar el proceso únicamente a través de canales oficiales.

¿Es posible recibir el pasaporte el mismo día que se realiza el trámite?

En muchos casos, la SRE entrega el pasaporte el mismo día en que se realiza la cita, siempre y cuando el expediente esté completo y no exista ninguna observación en la documentación presentada.

Para que esto ocurra, es fundamental acudir con todos los requisitos solicitados, incluyendo los documentos oficiales que acrediten identidad, nacionalidad y el comprobante de la cita previamente agendada.

Las autoridades también recomiendan llegar con anticipación al horario asignado para evitar contratiempos y permitir que la revisión de los documentos se realice sin inconvenientes.

Si toda la información es validada correctamente, el trámite puede concluir en una sola visita, permitiendo al solicitante retirarse con su pasaporte mexicano el mismo día y listo para utilizarse en futuros viajes internacionales.