El fin de los autos chocolate representa un cambio profundo en la política vehicular de México. Con el nuevo decreto impulsado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la importación de vehículos entra en una fase de control formal, con tarifas establecidas y normas aduaneras claras, sin margen para excepciones.

A partir de 2026, se deja atrás la regularización extraordinaria. El modelo vigente establece el costo real de cumplir con la ley y redefine el panorama para los autos de origen extranjero en México.

Claudia Sheinbaum despide los autos chocolate en México

Conoce los detalles de esta medida publicada en el DOF y sácale provecho a las nuevas disposiciones.

Detalles de la derogación de los autos chocolate

El Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer la derogación del acuerdo de 2021. El programa concluyó el 31 de diciembre de 2025, luego de haber regularizado 2,987,839 vehículos, de acuerdo con cifras del Registro Público Vehicular (Repuve).

El impacto fue mayor en las entidades fronterizas y en zonas de alta movilidad. La decisión de cerrar el esquema de los autos chocolate respondió a la necesidad de frenar prácticas irregulares y preservar su carácter excepcional.

¿Qué pasará con los autos chocolates en México?

Desde este año, este tipo de vehículos ya no cuentan con facilidades especiales. La importación definitiva solo puede realizarse a través de los procedimientos ordinarios previstos en la Ley Aduanera.

Esto implica cumplir con requisitos técnicos, controles ambientales y el pago íntegro de impuestos . La opción legal se mantiene, pero ahora con costos claros y plenamente verificables.

¿Qué vehículos pasan importación?

La antigüedad del vehículo es el primer filtro: únicamente pueden importarse autos de 8 y 9 años de uso, es decir, modelos 2017 y 2018.

El trámite requiere la intervención de un agente aduanal, un dictamen de emisiones conforme a la NOM-041-SEMARNAT y un reporte de historial que confirme que el auto no es robado ni tiene estatus de salvage.

¿Cuánto hay que pagar para importar un auto?

El procedimiento incluye un pago por procesamiento electrónico de datos que va de 250 a 310 pesos. En tanto, los honorarios del agente aduanal se ubican entre 3,000 y 8,000 pesos, según la aduana.

Por su parte, el dictamen ambiental tiene un costo aproximado de 400 a 800 pesos. A esto se suma el reporte de Carfax o AutoCheck, con un precio cercano a los 40 dólares, alrededor de 720 pesos.