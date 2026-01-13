Claudia Sheinbaum con los familiares de las víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Tras el accidente del Tren Interoceánico que saldó la vida de 14 personas, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura firme sobre la manera en que se llevará a cabo el proceso de justicia y reparación para las familias afectadas.

El Gobierno federal actuará sin simulaciones ni intermediarios innecesarios, y que las víctimas recibirán atención directa conforme a la ley y a los estándares internacionales.

Accidente del Tren Interoceánico en México Fuente: Secretaría de Marina Secretaría de Marina

Uno de los mensajes más claros de la mandataria estuvo dirigido a los despachos de abogados privados que se acercaron a los familiares. Aunque tienen derecho a contratar representación legal, remarcó que no es un requisito para acceder a la justicia ni para obtener una indemnización.

Las autoridades alertaron que algunos profesionales ofrecen llevar los casos sin cobrar honorarios al inicio, pero después buscan quedarse con una parte de la compensación económica que corresponde íntegramente a las familias, lo que calificó como una forma de aprovecharse del dolor ajeno.

¿Qué pasará con el caso del Tren Interoceánico?

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación de oficio debido a la gravedad del siniestro. Esto implica que el proceso penal ya está en curso y que cualquier denuncia adicional se suma automáticamente al expediente , sin que las familias tengan que iniciar trámites legales para que el caso avance.

La presidenta reiteró que el Estado asumirá su responsabilidad total. Confirmó que habrá una reparación integral del daño conforme a la Ley General de Víctimas y a los protocolos internacionales, sin necesidad de demandas privadas.

Además, informó que se pidió a la FGR agilizar las indagatorias y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) mantener un acompañamiento constante a los familiares para facilitar apoyos, gestiones y atención institucional.

¿Quién se hará cargo del accidente del Tren Interoceánico?

Al tratarse de un tren operado por la Secretaría de Marina y parte de un proyecto federal, existe una responsabilidad directa del Gobierno de México, la cual será cubierta junto con la aseguradora correspondiente para garantizar indemnizaciones y respaldo a las familias.

Respecto al avance de las investigaciones, explicó que la Secretaría de Marina conserva la cadena de custodia del sitio del accidente en coordinación con la FGR.

Actualmente se espera el dictamen técnico de peritos y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, documento clave para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades.