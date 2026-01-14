Baba Vanga predijo el contacto con extraterrestres y la llegada de la Tercera Guerra Mundial

A pocos días de haberse iniciado el 2026, Baba Vanga lanzó una impactante profecía para este año. La vidente búlgara, conocida popularmente como “la Nostradamus de los Balcanes”, predijo la llegada de una nave extraterrestre a la Tierra y el inicio de una Tercera Guerra Mundial.

La clarividente anticipó para este año dos acontecimientos de gran impacto, los cuales coinciden en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, avances tecnológicos vertiginosos y un renovado interés en los fenómenos aéreos no identificados.

Una inquietante predicción de Baba Vanga indica que el apocalipsis podría comenzar en 2025. Fuente: freaklore

Conoce las predicciones del 2026 y anticípate a los posibles sucesos de este año.

¿Qué depara el año 2026?

Según Baba Vanga, el primer contacto con vida extraterrestre se produciría en noviembre de 2026, cuando una nave de enormes dimensiones ingresaría a la atmósfera terrestre . No precisó el origen ni las intenciones de los supuestos visitantes, lo que dio pie a interpretaciones y especulaciones diversas.

El resurgimiento de esta predicción coincide con el aumento de reportes oficiales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), término adoptado por organismos gubernamentales para describir observaciones aéreas sin explicación inmediata.

Tanto la NASA como el Departamento de Defensa de Estados Unidos reconocieron la existencia de registros pendientes de identificación, aunque insisten en que no hay pruebas de un origen extraterrestre.

¿Habrá Tercera Guerra Mundial?

Otra de las profecías de Baba Vanga sostiene que este año estallaría una nueva guerra mundial. Este vaticinio tiene coinciden en un escenario global atravesado por conflictos y tensiones estratégicas, como:

Guerra entre Rusia y Ucrania

Situación entre China y Taiwán

Reconfiguración de alianzas internacionales

No obstante, especialistas en relaciones internacionales advierten que este tipo de predicciones no debe interpretarse como análisis político ni como pronóstico serio. La experiencia histórica muestra que las predicciones suelen ganar fuerza en épocas de incertidumbre, más por el clima social que por la existencia de datos verificables.

¿Qué crisis habrá en 2026?

La vidente anticipó una crisis global de carácter moral y tecnológico. Según estas lecturas, la humanidad estaría cerca de un límite ético marcado por desarrollos científicos que transformarían radicalmente la vida, desde la inteligencia artificial hasta la biotecnología.

Entre las visiones que se le atribuyen figuran avances como la fabricación masiva de órganos artificiales y nuevas técnicas para la detección del cáncer, temas que hoy forman parte del debate científico real, aunque sin las consecuencias catastróficas que suelen asociarse a estas profecías.