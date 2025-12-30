Millones de adultos mayores verán reflejados dos pagos en sus cuentas durante los primeros días de enero. La superposición de calendarios entre la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el programa Bienestar genera un ingreso doble para quienes califican en ambos esquemas.

Enero de 2026 traerá una sorpresa financiera para ciertos pensionados mexicanos que identificarán dos depósitos casi simultáneos en sus cuentas.

Por qué habrá dos pagos de pensiones en enero

El IMSS ejecutará su primer depósito del año el viernes 2 de enero, ajustando su calendario habitual debido a que el día 1 es inhábil para operaciones bancarias. Esta transferencia corresponde a la pensión contributiva de quienes acumularon semanas de cotización bajo los regímenes de vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez.

Pensionados y jubilados recibirán pago doble en enero.

Por su parte, la Secretaría de Bienestar iniciará durante esa misma semana la entrega del primer pago bimestral 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores . Este programa social no contributivo beneficia a mexicanos de 65 años o más inscritos en el padrón gubernamental.

Quiénes califican para el doble pago

Solamente los adultos mayores que cumplan dos requisitos simultáneos recibirán ambos depósitos:

contar con pensión activa del IMSS por vejez, cesantía o invalidez.

estar registrados en el padrón del programa Bienestar.

Quienes únicamente participen en uno de los esquemas verán reflejado solo el pago correspondiente.

La coincidencia de fechas puede generar la percepción de un bono extraordinario, pero las autoridades aclaran que se trata del funcionamiento normal de dos programas independientes. El IMSS opera mediante depósitos directos a cuentas bancarias registradas, mientras que Bienestar utiliza la tarjeta del Banco del Bienestar u otros mecanismos autorizados.

Calendario de dispersión y modalidades de entrega

El pago del IMSS se procesa de manera automática a través de instituciones financieras comerciales, garantizando disponibilidad inmediata desde el 2 de enero. Las transferencias electrónicas llegan directamente a las cuentas que cada pensionado tiene vinculadas con el instituto de seguridad social.

La dispersión del programa Bienestar sigue un orden alfabético por primer apellido y puede extenderse varios días durante la primera semana de enero. Esta metodología implica que no todos los beneficiarios reciben el apoyo federal en la misma fecha, aunque el período de entrega se concentra en los días iniciales del mes para asegurar liquidez a los adultos mayores.