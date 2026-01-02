El 1 de enero de 2026, Texas implementó un cambio en su sistema tributario que favorece a los propietarios de terrenos ubicados en la frontera con México. La nueva medida establece una exención fiscal específica para quienes experimentaron un incremento en el valor de sus propiedades debido a la instalación de infraestructura de seguridad fronteriza.

Con esta modificación, se atiende una problemática recurrente en los condados fronterizos: la construcción de muros, cercas o sistemas de vigilancia sobre terrenos privados elevaba automáticamente su valor catastral, generando un aumento proporcional en la carga impositiva.

La legislación vigente ahora excluye dicho incremento del cálculo del impuesto a la propiedad, ofreciendo un alivio económico a los dueños afectados.

Solo los propietarios de terrenos en El Paso, Hudspeth, Jeff Davis, Presidio, Brewster, Terrell, Val Verde, Kinney, Maverick, Webb, Zapata, Starr, Hidalgo y Cameron son elegibles. Fuente: Shutterstock.

¿Quiénes pueden beneficiarse de esta exención tributaria?

La exención no es de aplicación general en todo el estado. Solo los propietarios de inmuebles ubicados en los 14 condados que limitan directamente con México pueden acceder a este beneficio fiscal. Estos condados son: El Paso, Hudspeth, Jeff Davis, Presidio, Brewster, Terrell, Val Verde, Kinney, Maverick, Webb, Zapata, Starr, Hidalgo y Cameron.

Para calificar, la infraestructura de seguridad debe haber sido instalada mediante un acuerdo formal con el Estado de Texas o el gobierno federal, o encontrarse en un terreno con una servidumbre registrada a favor de estas entidades.

La definición de infraestructura incluye muros, vallas, barreras físicas, caminos de acceso, trincheras, alambres y equipos tecnológicos de vigilancia instalados para controlar el movimiento de personas u objetos fuera de los puertos de entrada oficiales.

Desde el 1 de enero de 2026, propietarios en los 14 condados fronterizos de Texas pueden excluir del impuesto a la propiedad el aumento de valor causado por muros, vallas y equipos de vigilancia. Fuente: Shutterstock.

Cómo funciona exactamente la reducción del impuesto

Ahora, el mecanismo es relativamente sencillo: la tasación del inmueble se divide en dos componentes distintos. Por un lado, el valor base de la propiedad; por otro, el valor adicional que surge por la presencia de elementos vinculados con el control fronterizo. Este segundo componente es el que queda completamente excluido del cálculo impositivo.

Es importante aclarar que la exención no elimina el impuesto sobre la totalidad de la propiedad, sino únicamente sobre el incremento atribuible a las mejoras específicas relacionadas con la seguridad . Los propietarios deberán presentar una solicitud ante el tasador principal del distrito correspondiente, pero una vez aprobada, la exención se mantiene vigente sin necesidad de renovarla año tras año.

Qué necesitas saber si eres propietario en la zona fronteriza

El beneficio fiscal permanecerá activo mientras la infraestructura de seguridad continúe en el lugar y no cambie el titular de la propiedad . Si la infraestructura es retirada, deja de cumplir su función o el inmueble cambia de dueño, la exención se extingue automáticamente y el valor completo de la propiedad vuelve a estar sujeto a la tasación habitual.

Este sistema busca simplificar la administración del beneficio y reducir la carga burocrática tanto para los propietarios como para los distritos de tasación. Los residentes elegibles que aún no solicitaron la exención pueden acercarse a su distrito de tasación local para iniciar el trámite y comenzar a aprovechar este alivio fiscal que podría representar ahorros significativos en sus impuestos anuales a la propiedad.