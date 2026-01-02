Los restauranteros alertaron pérdida de propinas para meseros y personal operativo

Muchos de los clientes en general no saben que la propina no es un pago obligatorio. En esta línea, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia sobre los cobros indebidos, los cuales pueden denunciarse fácilmente.

Al solicitar la cuenta, muchas personas asumen que lo correcto es añadir alrededor de un 10% extra al total, destinado a reconocer el trabajo de meseros, personal de limpieza y quienes preparan los alimentos. Sin embargo, la alerta surge porque algunos establecimientos incluyen este monto de forma automática en la cuenta, sin informar al comensal.

La Profeco alertó el cobro de propinas obligatorias en México

Conoce los detalles del comunicado oficial y evita problemas con el dinero. Ten en cuenta además las recomendaciones de la Profeco.

Consejos de la Profeco para evitar cobro indebido de propinas

A través de redes sociales, Profeco llamó a los consumidores a revisar con atención los cargos que realizan restaurantes y cafeterías, especialmente en temporadas de alta afluencia como diciembre. La dependencia subrayó que la propina debe ser una decisión voluntaria.

“La propina surge como un reconocimiento a un servicio sobresaliente; cuando se impone, pierde su sentido y su función como retroalimentación” , señaló la institución.

La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación.



Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo.



☎️ (555) 568 8722

📲 @Profeco o… pic.twitter.com/eIafIwYuhX — Iván Escalante (@ivan_escalante) December 23, 2025

Según el organismo, cuando la propina ya viene incluida en el total a pagar, se corre el riesgo de que el cliente deje un monto adicional sin notarlo, lo que implica un cobro duplicado. Por ello, la autoridad insiste en que este concepto no debe aparecer de manera automática en la cuenta.

Para evitar pagos de más, la recomendación es revisar cuidadosamente el ticket antes de liquidar. Si se detecta que la propina fue agregada sin consentimiento , se puede solicitar una aclaración al personal o decidir si ese monto coincide con lo que se pensaba dejar.

¿Se puede denunciar el cobro de propinas?

Profeco también recuerda que los consumidores tienen derecho a presentar una queja o denuncia contra los establecimientos que incluyan la propina de forma obligatoria. La dependencia se encarga de investigar el caso, prevenir que la práctica continúe y, en su caso, buscar la reparación del daño.

“Si detectan que la propina viene incluida en la cuenta, repórtenlo” , enfatiza Profeco.

Para hacerlo, se puede llamar al (555) 568 8722 o contactar a la institución a través de sus redes sociales. Es recomendable contar con la siguiente información: