El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) confirmó que el Tren Ligero sólo operará desde la estación Xochimilco a Ciudad Jardín desde el 28 de mayo hasta el 3 de junio por obras de remodelación. A continuación, te contamos cómo funcionará el servicio y qué estaciones estarán cerradas.

La terminal Tasqueña permanecerá cerrada del 28 de mayo al 3 de junio por trabajos de remodelación y mantenimiento en la infraestructura del Tren Ligero. Fuente: Gobierno de México

Qué estaciones del Tren Ligero estarán cerrada y por qué

Mediante un comunicado oficial, las autoridades informaron que la Terminal Tasqueña y Las Torres permanecerán cerradas del 28 de mayo al 3 de junio debido a trabajos de remodelación y mantenimiento en la infraestructura del servicio.

Es importante aclarar que la estación Las Torres sí tendrá ascenso, pero no descenso de pasajeros.

Entre las labores previstas se encuentran la instalación de un nuevo juego de cambio de vía y ajustes en la catenaria.

Durante ese periodo, el servicio operará únicamente de la terminal Xochimilco a la estación Ciudad Jardín.

Habrá servicio de RTP para los afectados del Tren Ligero

Además, para evitar afectaciones a los usuarios, el Servicio de Transportes Eléctricos informó que se habilitará un servicio gratuito de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con el objetivo de facilitar los traslados de quienes utilizan esta ruta diariamente.

Las unidades de RTP darán servicio en el mismo horario del Tren Ligero, es decir, de lunes a viernes de 05:00 a 23:30 horas; sábado de 06:00 a 23:30 horas y domingo de 07:00 a 23:30 horas.

El servicio provisional del Tren Ligero operará únicamente de Xochimilco a Ciudad Jardín, mientras unidades de RTP brindarán apoyo gratuito a los pasajeros. Gobierno de México

Qué es el Tren Ligero de México

El Tren Ligero de la Ciudad de México es un sistema de transporte ferroviario eléctrico que opera en el sur de la capital mexicana.

Administrado por el Servicio de Transportes Eléctricos (STE), conecta las alcaldías de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco mediante un recorrido superficial que funciona como una alternativa sustentable y de alta capacidad para miles de usuarios diariamente. Además, representa el remanente modernizado de la antigua red de tranvías que circuló en la ciudad durante gran parte del siglo XX.

El Tren Ligero circula completamente en superficie y alcanza velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, aunque su promedio operativo ronda los 22 km/h. El servicio funciona de lunes a viernes de 05:00 a 00:00 horas, sábados desde las 06:00 y domingos desde las 07:00.

Uno de sus principales puntos de conexión es la terminal Tasqueña, donde enlaza con la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México y diversas rutas de trolebús y transporte público. Además, la estación Estadio Azteca —actualmente llamada Estadio Banorte— registra una alta demanda durante eventos deportivos, conciertos y actividades masivas.