Este es el pasaporte más poderoso de América Latina para viajar a más de 170 países sin visa.

El Henley Passport Index 2025 reveló una nueva clasificación de los documentos de viaje más poderosos del mundo, posicionando a Chile como el líder de América Latina. El ranking, elaborado por la consultora Henley & Partners, analiza 199 pasaportes según la cantidad de destinos a los que sus ciudadanos pueden acceder sin necesidad de visa previa .

A nivel global, Singapur recuperó la primera posición con acceso a 195 destinos, seguido por Japón con 193 países. Mientras que en la región, se destaca el pasaporte chileno, que permite a sus titulares ingresar a 176 naciones sin visado, consolidándose no solo como el más fuerte de Latinoamérica sino también ubicándose en el puesto 16 a escala mundial.

Por qué el pasaporte de Chile es el más poderoso de América Latina

El éxito del pasaporte chileno se debe a múltiples factores estratégicos. Las relaciones diplomáticas sólidas, la estabilidad política y económica del país, y los acuerdos internacionales han permitido que Chile supere a potencias regionales como Argentina y Brasil. Este posicionamiento refleja décadas de trabajo en política exterior y confianza internacional.

El pasaporte mexicano se ubica en el puesto 23 a nivel global.

Detrás de Chile, el podio latinoamericano lo completan:

Argentina con acceso a 172 destinos (puesto 17 global)

Brasil con 171 países (puesto 18 global).

Uruguay ocupa el cuarto lugar regional con 157 destinos en el puesto 24 mundial

En el quinto lugar se encuentra México.

En el extremo opuesto del ranking regional aparecen Haití con apenas 53 países sin visa, Cuba con 62 destinos y República Dominicana con 75 países. La brecha entre el pasaporte más poderoso y el más débil de la región supera los 120 destinos, evidenciando las disparidades en reconocimiento internacional.

A cuántos países permite ingresar el pasaporte de México sin visa

El pasaporte mexicano se ubica en el puesto 23 a nivel global, permitiendo a sus titulares viajar sin visa a 159 países y territorios. Aunque ha experimentado una leve reducción respecto a años anteriores, cuando alcanzó 161 destinos en 2024, sigue siendo una herramienta poderosa para los viajeros mexicanos que buscan explorar el mundo sin complicaciones burocráticas.

En Europa, los mexicanos tienen acceso al espacio Schengen, lo que significa entrada libre a 26 países, incluyendo España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Grecia y Países Bajos, con estancias de hasta 90 días. Reino Unido permite hasta 180 días, aunque desde 2025 requiere una Autorización Electrónica de Viaje (ETA), más sencilla que una visa tradicional.

En el continente americano, prácticamente todos los países de Sudamérica y Centroamérica reciben a mexicanos sin visa: Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica y Panamá son algunos ejemplos. En el Caribe destacan Jamaica, Bahamas y República Dominicana. En Asia, el acceso incluye Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Malasia y Filipinas.