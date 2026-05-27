Dos empresas regiomontanas se aliaron para ofrecer beneficios adicionales a los clientes que carguen gasolina.

Se trata de OXXO Gas y Hey Banco, quienes acordaron dar 10% de cashback a todos los usuarios que carguen gasolina en cualquiera de las 545 gasolineras qué tiene OXXO Gas en el país a los clientes que paguen con tarjetas de crédito o débito de Hey Banco.

La promoción estará vigente del 21 de mayo al 23 de septiembre de 2026, señaló OXXO Gas en un comunicado.

El anuncio se realizó durante la apertura de una estación de servicio “insignia”.

clientes.

“La alianza con Hey Banco nos permite llevar beneficios concretos a nuestros clientes. A través de un esquema de cashback a nivel nacional para usuarios de sus tarjetas, buscamos que cada visita a OXXO Gas no solo represente confianza y calidad en el servicio, sino también un beneficio real para quienes nos eligen todos los días”, dijo Mauricio del Valle, director de Retail y Suministro de OXXO Gas.

Actualmente, OXXO Gas atiende diariamente a más de 330 mil clientes en sus estaciones y continúa fortaleciendo su ecosistema de servicios mediante innovación, digitalización y alianzas estratégicas que contribuyan a generar una experiencia diferenciada para consumidores y clientes empresariales.

“En Hey Banco buscamos ofrecer beneficios útiles que sumen al bienestar financiero en la vida diaria de nuestros clientes. Esta alianza con OXXO Gas nos permite llevar un 10% de cashback a un momento tan cotidiano como cargar combustible, transformándolo en una oportunidad de gasto inteligente, generando un ahorro real y reforzando nuestra propuesta de valor con recompensas relevantes”, expresó Mauricio Ballesteros, director de Individuos y Negocios Hey Banco.

Con esta alianza, OXXO GAS y Hey Banco buscan impulsar nuevas alternativas de valor para las personas usuarias, integrando soluciones financieras y beneficios tangibles que acompañen su movilidad diaria, detallaron ambas empresas.