Becle, el mayor fabricante de bebidas espirituosas de México, podría subir hasta 29% en la Bolsa Mexicana de Valores en los próximos 12 meses, de acuerdo con estimaciones del consenso de analistas. El Mundial 2026 aparece como el principal catalizador para la acción.

Las acciones de la compañía, acumulan una caída de 12.46% en el periodo reciente, según datos de Investing. Sin embargo, el castigo comenzó a moderarse en el arranque del año: en los primeros nueve días bursátiles avanzan 11.76%.

El consenso de analistas que siguen a la emisora, cuyo mayor activo es la marca de tequila José Cuervo, registra un precio objetivo promedio de MXN $27.82 por acción, lo que implica un potencial alcista cercano a 29% frente a los niveles actuales. Alrededor de 60% de las recomendaciones se mantienen en “Mantener”, de acuerdo con información de Actinver.

En diciembre, Barclays elevó su recomendación de “Equalweight” a “Overweight”, con un precio objetivo de 28 pesos, que representa un rendimiento potencial de 27.15% respecto al precio de cierre de la jornada del martes de MXN $22.02 por título.

Para el banco de inversiones, la mejora se sostiene en la fortaleza del portafolio premium de Becle, el posicionamiento de sus marcas y su capacidad de distribución global, factores que le permitirían capitalizar el incremento en el consumo asociado a eventos deportivos de gran escala.

Por su parte, analistas de Actinver señalaron que la empresa de bebidas espirituosas se encuentra entre las emisoras mexicanas que se verán beneficiadas por el Mundial 2026. Aunque la empresa anticipa retos operativos en el corto plazo, el evento deportivo podría impulsar tasas comparables positivas en los próximos ejercicios.

Barclays destacó que la empresa, controlada por la familia Beckmann, mantiene márgenes sólidos y una adecuada generación de flujo de efectivo, incluso en un entorno de mercado desafiante para el sector de consumo.

La compañía cuenta con un portafolio diversificado de marcas internacionales, entre las que destacan José Cuervo, 1800, Gran Centenario, Maestro Dobel, Kraken, Bushmills y Pendleton. Tiene presencia en más de 85 países. A través de su filial Proximo Spirits, controla la distribución directa en Estados Unidos, su mercado de mayor rentabilidad, además de operaciones relevantes en Europa y América Latina.