El año entrante habrá distintos productos que tendrán fuertes alzas en su precio al consumidor, debido al incremento de la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Productos como el tabaco, los refrescos, algunos electrolitos y hasta las bebidas light o los jugos envasados subirán de precio en enero.

Sin embargo, el Congreso de la Unión dejó fuera de los incrementos a productos como las cervezas y las bebidas alcohólicas, por lo que resulta menos probable que haya alzas sensibles en este tipo de productos para 2026.

La Miscelánea Fiscal del año entrante, el documento en el que Hacienda establece los impuestos que cobrará durante el año, mantuvo en 26.5% del precio al público, la tasa del IEPS a las bebidas que tengan una graduación alcohólica menor a 14° por litro. En esta categoría entra la mayoría de las cervezas comerciales.

Así, si el precio de venta de una cerveza es de MXN $10, se añaden MXN $2.65 de impuestos, misma tasa que se implementó este año.

En promedio, cada mexicano consume 72 litros de cerveza al año, según Statista Market Insights, lo que ubica al país en cuarto lugar mundial, solo por detrás de mercados como Brasil, Estados Unidos y China.

Además, la cerveza en lata es la bebida alcohólica favorita para 7 de cada 10 mexicanos.

¿Y el resto del alcohol?

Para las bebidas que tienen entre 14° y 20° de volumen alcohólico por litro, como las cremas de licor o algunos vinos de mesa, la tasa se mantiene en 30%.

Finalmente, las bebidas con más de 20°, como el tequila, el mezcal, vodka, entre otras, se mantendrán el año que entra con una tasa de 53%.

Peso del IEPS

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es el tercer impuesto que más aporta a los ingresos públicos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se aplica a productos que son considerados nocivos para la salud, como las gasolinas, las azúcares, los alimentos con alto contenido calórico y las bebidas alcohólicas.

Al cierre del tercer trimestre del año, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres reportó una recaudación de más de 495 mil 887 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cifra inferior en 41 mil 448 millones de pesos respecto a lo programado para ese periodo.