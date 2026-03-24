Becle, fabricante de bebidas espirituosas, acumula una caída de 15.8% en marzo, retroceso que se acentuó tras su exclusión del principal índice bursátil de México, el S&P/BMV IPC. En contraste, Volaris muestra un mejor desempeño relativo dentro del grupo de emisoras. La propietaria de José Cuervo enfrenta una menor demanda ante cambios en las preferencias de consumo en México y Estados Unidos, donde los consumidores han moderado su gasto. A esto se suma una reducción de inventarios por parte de minoristas a niveles históricamente bajos. Resultados por debajo de lo previsto y una estrategia más conservadora llevaron a Barclays a recortar su precio objetivo de 26 a 19 pesos por acción. Aun así, la estimación implica un potencial de alza de 29% frente al nivel intradía de 14.73 pesos, de acuerdo con datos de mercado. Durante su conferencia con analistas, la compañía señaló que revisó su estrategia de distribución en Estados Unidos y que migrará a un nuevo distribuidor a partir del primer trimestre de 2026. “Se espera que este cambio genere volatilidad en el corto plazo, particularmente en el primer semestre de 2026, pero responde a una visión estratégica con miras a 2027”, escribió Barclays en una nota. Si bien la salida del IPC responde a factores técnicos, la exclusión podría reducir la visibilidad de la emisora entre inversionistas extranjeros y afectar la liquidez de sus acciones. Por otro lado, las acciones de Volaris acumulan una caída de 12.7%; sin embargo, el desempeño ha estado presionado por factores externos. El repunte en los precios del petróleo, en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente, elevó los costos de la turbosina. La depreciación del tipo de cambio también ha añadido presión en un entorno de mayor aversión al riesgo y flujos hacia activos refugio. Pese a ello, la acción avanzó 4.10% en su primer día tras reincorporarse al IPC, al pasar de 12.45 a 12.96 pesos, según datos de Bloomberg. El regreso de la aerolínea responde a un rebalanceo del índice. De acuerdo con Banorte, Volaris tendrá un peso de 0.4%, el menor dentro del indicador. Hacia adelante, la compañía podría beneficiarse del Mundial de Fútbol de 2026, al operar en dos de los tres países sede, lo que apunta a un aumento en el tráfico de pasajeros. También está pendiente la resolución del acuerdo con Viva Aerobus para crear “Grupo Más Vuelos”, lo que podría ampliar su red de rutas. El consenso de analistas mantiene una recomendación de compra sobre las acciones de Volaris. El precio objetivo promedio se ubica en 16.22 pesos por acción, lo que implica un potencial de alza de 25.63%.