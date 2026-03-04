Parece que lo mejor de la fiebre del tequila se quedó atrás en Estados Unidos y Canadá con un crecimiento menos pronunciado, mientras que en México los volúmenes disminuyeron para Cuervo. Las expectativas de ventas de Becle para este año bajaron 7.1% hasta MXN $40,416 millones, contra una estimación previa de MXN $43,513 millones. De acuerdo con un análisis de Barclays, en los otros dos países de Norteamérica, el tequila pasó de una fase de alto crecimiento a un rendimiento más acorde con el mercado, aunque seguirá siendo un motor de crecimiento para la industria de las bebidas espirituosas. El banco británico mencionó que esto se debe a un consumidor más reticente, que empujó los precios a la baja, aunque Cuervo hizo ajustes menores que el mercado en general. Esta condición de baja en la compra y los precios llevó a los minoristas a bajar en inventario a mínimos históricos. “La compañía ha adoptado un enfoque más mesurado con respecto a los envíos, enfocándose en equilibrar los niveles de inventario en el primer semestre de 2026, ya que la categoría experimenta una mayor compresión”, señaló el banco británico en un análisis. Cuervo anunció durante su llamada con inversionistas, que revisó su estrategia de mercado para Estados Unidos y planea utilizar un nuevo distribuidor a partir de este año. “Se espera que esta medida genere volatilidad a corto plazo, particularmente en el primer semestre de 2026, pero está impulsada por la perspectiva de 2027 y años posteriores”, consideró Barclays. En el país, Becle tuvo una mayor participación de mercado el año pasado, aunque hubo disminuciones en el consumo y con envíos que se mantuvieron relativamente equilibrados. “Sin embargo, una disminución más leve de los inventarios hacia finales de año llevó a una moderación de los envíos para garantizar niveles saludables de inventario”, detalló Barclays. Además, dijo que los volúmenes disminuyeron significativamente durante el último trimestre del año pasado, la gerencia enfatizó que esto se debió a la salida de ciertas marcas y a la decisión intencional de no participar en algunas promociones, ya que se creía que diluían el valor de la marca.