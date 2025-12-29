11 de las 19 áreas de análisis que integran la Encuesta de Sentimiento de la Asociación Mexicana de Instituciones Financieras (AMIB) anticiparon que el principal índice bursátil del país, el S&P/BMV IPC, superaría la barrera de los 60,000 puntos rumbo al cierre del año.

Si bien el tono de los economistas consultados por el organismo autorregulatorio del mercado de valores se tornó gradualmente más optimista conforme avanzaron los meses, la ventana para acertar en las proyecciones se fue cerrando.

Para diciembre, apenas dos áreas de análisis ubicaron al índice por encima de los 64,400 puntos. De acuerdo con la encuesta publicada el 10 de diciembre, Economática fue la institución que más se aproximó al estimar un nivel de 64,469 puntos, apenas 1.5% por debajo de la cotización actual.

Hoy, el índice que agrupa a las 35 emisoras más grandes y líquidas del mercado mexicano se ubica por arriba de los 65,400 puntos, tras acumular 25 nuevos máximos históricos, según un análisis de El Cronista.

IPC de la BMV optimista

El giro en las expectativas comenzó a gestarse desde agosto, cuando el mercado empezó a descontar el impacto de la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump. A ello se sumó una pausa en los movimientos de política monetaria de los bancos centrales y la expectativa de que las tasas de interés iniciarían un ciclo de recortes.

Este entorno impulsó a algunos estrategas a anticipar un rally hacia el cierre del año. Aunque varios de ellos colocaron al IPC por encima de los 60,000 puntos, las estimaciones quedaron cortas frente a los niveles actuales.

La proyección más elevada fue la del área Independiente, que estimó al índice en 62,500 puntos, seguida de Signum Research con 62,100 puntos, Grupo Financiero BX+ con 61,969 puntos y, finalmente, la entonces casa de bolsa Vector, que preveía un cierre en 61,066 puntos.

En lo que va de 2025, el S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 32.2%. Al interior del índice, 15 de las 35 emisoras registran retornos superiores a 20%, lideradas por Industrias Peñoles (267%), Gentera (93.9%) y La Comer (20.6%).

En contraste, cuatro emisoras presentan los peores desempeños del periodo: Genomma Lab (-28%), Becle (-10.7%), Gruma (-3.6%) y Grupo Cementos Chihuahua (-1.2%), de acuerdo con datos recopilados por El Cronista.

Expectativa al alza

Hacia adelante, los analistas mantienen una visión constructiva para el IPC, apoyada en tres factores clave: una mayor expansión de la economía mexicana, impulsada por la derrama asociada a la Copa Mundial de Futbol 2026; una reactivación de la inversión ligada al T-MEC; y un entorno de menores tasas de interés.

No obstante, estrategas de BX+ advierten que la incertidumbre comercial sigue siendo un riesgo relevante, ante la posibilidad de “políticas comerciales y migratorias más agresivas por parte del presidente Donald Trump”, además de potenciales choques inflacionarios.