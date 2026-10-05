La cadena de supermercados de mayoreo presentó los resultados correspondientes a su último año fiscal.

Costco Wholesale confirmó la apertura de una nueva sucursal en México durante 2027. La noticia generó interés entre los clientes de la cadena, quienes buscan conocer dónde estará ubicada la nueva tienda y cuándo comenzará operaciones.

La confirmación se dio a conocer el pasado 24 de septiembre, cuando Costco presentó los resultados correspondientes a su último año fiscal, que concluyó el 30 de agosto. Durante este periodo, la compañía reportó ventas por USD 297,200 millones, un incremento de 10.1% frente a los USD 269,900 millones registrados el año anterior.

Por ahora, la nueva sucursal contemplada para 2027 todavía no tiene ubicación ni fecha de inauguración confirmadas. shutterstock

Costco contempla nuevas aperturas para 2027

Tras los resultados positivos, la compañía anunció sus planes de expansión para el nuevo ejercicio fiscal, que contempla la apertura de nuevas tiendas en diferentes países.

En el caso de México, Costco confirmó que tiene prevista la apertura de al menos una nueva sucursal . Hasta el momento, la empresa no reveló la ubicación ni la fecha exacta en la que comenzaría operaciones, por lo que se espera que estos detalles sean dados a conocer en la brevedad.

Ron Vachris, director ejecutivo de Costco, explicó que la compañía mantiene como objetivo abrir un promedio de 30 nuevos almacenes al año. Para el ejercicio fiscal 2026-2027, esta cifra será ligeramente superior, ya que están contempladas 33 nuevas aperturas, incluidas cinco reubicaciones.

Del total previsto, cuatro tiendas estarán en Europa, cinco en Canadá y una en México, mientras que las restantes se distribuirán en Estados Unidos, donde la cadena busca ampliar su presencia y llegar a nuevas ciudades.

¿Cuántas sucursales de Costco hay en México?

En la actualidad, Costco cuenta con 43 almacenes en México. Entre ellos se encuentra la sucursal ubicada en Escobedo, Nuevo León, considerada la más grande de la cadena en Latinoamérica.

Además, ya comenzaron los trabajos para construir nuevos almacenes en Querétaro y Aguascalientes. En este último caso, se trata de una reubicación.

La empresa también inició gestiones para establecerse en entidades como Tamaulipas e Hidalgo, aunque todavía no se han confirmado fechas para el inicio de operaciones en estos estados.