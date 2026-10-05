A partir de este lunes 5 de octubre de 2026, las sucursales de BBVA México atenderán al público de lunes a viernes, en un horario de 09 a 16 horas.

BBVA México anunció que más de 1,500 sucursales comerciales en el país modificarán su horario de atención a partir del lunes 5 de octubre de 2026. El principal cambio será el retraso de 30 minutos en la apertura durante los días hábiles.

De acuerdo con la información difundida por la institución, las sucursales atenderán de lunes a viernes de 09 a 16 horas. Hasta ahora, la apertura se realizaba a las 08:30 horas.

Cajeros automáticos y banca digital seguirán disponibles las 24 horas, sin cambios en su operación.

Las oficinas que ofrecen servicio los sábados mantendrán su horario habitual, de 09 a 14:30 horas, por lo que no habrá cambios en la atención durante ese día.

BBVA cambia el horario de atención en México

Con esta modificación, el horario de BBVA México se acerca al que manejan otras instituciones de la banca comercial del país.

Banamex mantiene atención de 09 a 16 horas de lunes a viernes en sus sucursales.

Banorte opera, en la mayoría de sus oficinas, de 09 a 16 horas durante los días hábiles.

En el caso de Santander, 1,295 de sus 1,330 sucursales -equivalentes al 97% de su red- funcionan de 09 a 16 horas de lunes a viernes.

Scotiabank mantiene un esquema diferente, ya que sus sucursales continúan abriendo a las 08:30 horas y cerrando a las 16 horas.

Cajeros automáticos continuarán disponibles las 24 horas

El nuevo horario modifica únicamente la atención en ventanilla . Las áreas de autoservicio y los cajeros automáticos ubicados dentro de las sucursales seguirán funcionando las 24 horas, los siete días de la semana.

De esta manera, los clientes continuarán con sus operaciones como retiros y depósitos de efectivo fuera del horario de atención presencial.

BBVA México recomendó utilizar sus canales digitales, que permanecen disponibles durante el día. A través de la aplicación y la banca en línea, los usuarios pueden realizar:

Transferencias

Pagos de servicios

Consultas de saldo

Otras operaciones sin acudir a una sucursal

Quienes necesiten acudir a una oficina pueden consultar la ubicación y los horarios específicos de cada sucursal a través del buscador disponible en el sitio web del banco.

Trámites en bancos de México

Aunque buena parte de los servicios pueden realizarse en cajeros automáticos o canales digitales, algunas operaciones todavía requieren atención presencial.

Entre ellas se encuentran:

Apertura o cancelación definitiva de cuentas Contratación de créditos personales, hipotecarios o automotrices Solicitud de nuevas tarjetas de crédito o débito Cambio de divisas Cobro de cheques Trámites relacionados con poderes notariales Aclaraciones de cuenta que requieren una resolución especial

Los retiros y depósitos de efectivo por montos elevados también están sujetos a requisitos adicionales. Las operaciones superiores a 10,000 pesos requieren una segunda autenticación, mientras que, desde el 1 de julio de 2026, los movimientos iguales o superiores a 140,000 pesos deben realizarse con identificación oficial y validación biométrica en ventanilla.

Los depósitos a nombre de terceros también requieren acudir personalmente al banco, sin importar el monto. En estos casos, el cliente debe presentar la identificación oficial del ordenante y señalar el motivo del pago.