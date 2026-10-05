Se trata de la primera ruta internacional con un destino fuera de Estados Unidos.

El Aeropuerto Internacional del Bajío puso en marcha oficialmente la nueva ruta aérea directa entre Guanajuato y Canadá, con destino a Vancouver. El servicio es operado por la aerolínea Flair Airlines.

El primer vuelo se realizó este fin de semana. En el arribo inaugural, 104 pasajeros procedentes de Vancouver llegaron a Guanajuato, mientras que 118 viajeros emprendieron el trayecto desde el Bajío hacia Canadá sin necesidad de realizar escalas.

La ruta Aeropuerto Internacional del Bajío (BJX)-Vancouver (YVR) contará con una frecuencia semanal.

Guanajuato busca fortalecer su conexión con Canadá

Autoridades estatales destacaron la importancia de esta nueva conexión debido al flujo de visitantes canadienses que recibe Guanajuato . De acuerdo con cifras oficiales, más de 108,000 personas provenientes de Canadá visitan el estado cada año, lo que representa un ingreso económico superior a 260 millones de pesos.

La nueva ruta busca impulsar los intercambios económicos, sociales y turísticos entre ambos destinos. Además, permitirá facilitar el acceso de visitantes internacionales a algunos de los principales atractivos de Guanajuato, entre ellos:

Guanajuato capital

San Miguel de Allende

Dolores Hidalgo

“Cada nueva conexión aérea significa abrir una puerta para que más personas conozcan nuestra identidad, nuestros sabores, nuestro patrimonio y, sobre todo, a nuestra gente. Hoy Guanajuato abre un nuevo camino hacia Canadá y queremos que cada viajero que llegue encuentre historias que quiera llevarse y compartir”, señaló María Guadalupe Robles León, secretaria de Turismo e Identidad.

Los vuelos partirán los sábados a las 18 horas a bordo de un Boeing 737 MAX 8, con un tiempo estimado de viaje de cinco horas.

Vancouver se suma a la conectividad internacional del Bajío

Con la puesta en operación de esta ruta, Vancouver se convirtió en el primer destino internacional fuera de Estados Unidos conectado directamente con el Aeropuerto Internacional del Bajío.

En la actualidad, la terminal aérea cuenta con 13 rutas internacionales y nueve nacionales. Entre enero y agosto de este año, el aeropuerto movilizó a más de 2 millones de pasajeros, de acuerdo con información oficial.

Además, las autoridades estatales continúan con el trabajo para concretar una nueva conexión internacional entre el Bajío y Madrid. El proyecto contempla que Air Europa opere la ruta a partir del primer trimestre de 2027, con dos frecuencias semanales.