Dillard´s cerrará su tienda en Citadel Mall en febrero de 2027.

Después de más de tres décadas de actividad, Dillard´s cerrará su tienda de Citadel Mall, en Charleston, Carolina del Sur. Antes de despedirse, realizará una venta de la mercadería que no sea trasladada a otro establecimiento.

Según informó WCIV, afiliado local de ABC, el cierre está previsto para febrero de 2027, aunque todavía no se anunció el día exacto. La cadena opera en ese centro comercial desde 1992.

Cómo será la venta especial antes del cierre

Parte del inventario comenzará a trasladarse a la sucursal de Northwoods Mall. Los productos que no sean transferidos se incluirán en una venta después de Acción de Gracias.

Todavía no se detallaron porcentajes de descuento ni una fecha exacta de inicio de esa venta.

El directorio oficial de Citadel Mall describe al establecimiento como una tienda que ofrece ropa para hombres, mujeres y niños, además de artículos para el hogar.

Qué pasará con los empleados y dónde podrán comprar los clientes

Todos los empleados serán trasladados a Northwoods Mall. Los carteles colocados en el local también orientan a los compradores hacia esa sucursal y la tienda en línea.

La sucursal de Citadel Mall prepara una venta especial antes de su cierre. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La página oficial de Dillard’s ubica el establecimiento de Northwoods Mall en 2150 Northwoods Boulevard, North Charleston.

Los cambios que atraviesa Citadel Mall

El cierre ocurre mientras el centro comercial se transforma. En diciembre de 2025, la Universidad Médica de Carolina del Sur concretó la compra de cinco parcelas y propiedades aledañas por US$83,5 millones.

Sin embargo, Citadel Mall no atribuyó la salida de Dillard’s a esa operación. En un comunicado, agradeció los años de relación con la tienda y describió planes para ampliar los servicios de salud, incorporar comercios y realizar mejoras en el predio.