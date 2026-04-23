El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Bienestar, mantiene en marcha la entrega de apoyos sociales dirigidos a mujeres y personas adultas mayores, considerados clave para mejorar la calidad de vida de millones de beneficiarios en todo el país. Estas ayudas económicas buscan garantizar ingresos básicos de forma directa, sin intermediarios. En este contexto, las pensiones del Bienestar continúan consolidándose como uno de los pilares de la política social, al reconocer tanto el trabajo histórico de las personas mayores como la contribución de las mujeres en el desarrollo familiar y social. La entrega de la Tarjeta Bienestar es fundamental para acceder a estos recursos. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, confirmó que desde el pasado 20 de abril y hasta 25 de abril se realiza la entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar para quienes se registraron en febrero en la Pensión Mujeres Bienestar o en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Las personas beneficiarias reciben un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar exactos para recoger su tarjeta. Sin embargo, presten mucha atención, porque el trámite no se completa si no presentan los documentos obligatorios: En línea con lo anterior, el Gobierno de México dejó entrever que la Tarjeta Bienestar no será entregada a quienes no cumplan con estos requisitos antes del 25 de abril. Sin estos documentos, el beneficiario no podrá acceder al medio de pago de su pensión. Para este 2026, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo de 3,100 pesos bimestrales, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años. Por su parte, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses, con un incremento respecto al año anterior. En caso de no acudir por la tarjeta en la fecha asignada o no presentar la documentación requerida, el beneficiario y/o pensionado no podrá recibir su apoyo económico hasta completar el proceso. Esto implica que el acceso al dinero queda pausado, ya que la Tarjeta del Bienestar es el único medio para el depósito de la pensión. Ante la duda, el Gobierno de México y la Secretaría del Bienestar recomiendan consultar los módulos de entrega en www.gob.mx/bienestar y validar allí los procesos de reentrega.