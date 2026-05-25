Si recibes alguna Beca o Pensión del Bienestar, debes tener en cuenta que el Banco del Bienestar anunció nuevas funciones en su aplicación móvil como parte de la modernización de sus servicios digitales. Entre las principales novedades destaca la posibilidad de transferir dinero directamente desde el celular.

La nueva herramienta opera mediante SPEI, el sistema utilizado para enviar y recibir dinero entre distintas instituciones financieras. Con esta actualización, los usuarios ya pueden operar desde la app sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria.

Está confirmado | El Banco del Bienestar otorgará hasta 3,300 pesos a los mexicanos que cuenten con estos 5 documentos (foto: archivo).

Se trata de una novedad interesante ya que anteriormente la aplicación solo permitía consultar saldo, revisar movimientos y visualizar la CLABE interbancaria.

¿Cómo transferir desde la app del Banco del Bienestar?

La nueva función permite enviar dinero tanto a cuentas del propio Banco del Bienestar como a otros bancos, sin necesidad de usar cajeros o acudir físicamente a una sucursal.

Para realizar una transferencia, sigue estos pasos:

Verifica que la aplicación esté actualizada desde Google Play o App Store. Ingresa a la app. Dirígete al apartado “Transferencias” o “Enviar dinero”. Selecciona la opción SPEI e ingresa la CLABE de 18 dígitos o el número de cuenta. Captura el nombre del destinatario y el banco correspondiente. Confirma la operación.

Con esta actualización, ya es posible realizar transferencias a instituciones como:

BBVA

Santander

Banamex

Banorte

HSBC

NU México

Mercado Pago

Otros bancos

En caso de que la opción aún no aparezca en la aplicación, se recomienda actualizarla a la versión más reciente.

Funciones de la app del Banco del Bienestar

Además de las transferencias, la aplicación ahora permite realizar pagos mediante códigos QR, facilitando compras y pagos sin necesidad de efectivo o tarjetas físicas.

Para utilizar esta función, el usuario debe ingresar al apartado de pagos, escanear el código QR del comercio y confirmar el monto de la operación.

Además se integró DiMo, herramienta que permite enviar dinero utilizando únicamente el número celular del destinatario, siempre y cuando la línea telefónica esté vinculada previamente a una cuenta bancaria.