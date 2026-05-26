Recientemente, las autoridades federales anunciaron la ampliación de la Beca Gertrudis Bocanegra a nuevos estados de México, con lo que se beneficiará a un total de 167,597 estudiantes. El Gobierno invirtió 2,340 millones de pesos para brindar apoyo económico a este sector en particular.

El programa social comenzó en Michoacán y posteriormente fue extendido a Chiapas y Campeche, como parte de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobierno amplió la Beca Gertrudis Bocanegra a más estados de México

Conoce los detalles de esta asistencia económica y cobra el dinero correspondiente, en caso de cumplir con los requisitos. Ten en cuenta las disposiciones impuestas a nivel general.

Lista de estados que reciben Beca Gertrudis Bocanegra

Chiapas

Campeche

Michoacán

En educación secundaria, los estudiantes reciben un apoyo bimestral de 1,900 pesos . Hasta ahora, el programa benefició a cinco millones 247,246 alumnos.

Por otro lado, en nivel primaria se reportan 9 millones 994,200 beneficiarios, mientras que en preescolar la cifra alcanza 176,362 estudiantes.

Respecto a educación media superior, las autoridades informaron que 4 millones 180,474 jóvenes fueron apoyados, con una inversión de 39,717 millones de pesos.

Además, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro benefició a 423,107 estudiantes, con una inversión social anual de 12,270 millones de pesos.

¿Cuáles son los requisitos para la beca escolar?

En el caso de la Beca Gertrudis Bocanegra, el Gobierno dispone que es necesario cumplir con ciertos requisitos, tanto los alumnos como los tutores de este.

Estudiantes

CURP actualizada. Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela donde estudia. Comprobante de domicilio digitalizado con una antigüedad máxima de tres meses. En caso de ser menor de edad, se deberán proporcionar también los datos de la madre, padre o tutor.

Madre, padre o tutor

CURP vigente. Número telefónico celular. Correo electrónico (opcional). Identificación oficial escaneada o digitalizada, que puede ser: INE; cartilla militar; cédula profesional; pasaporte vigente; credencial del INAPAM Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

¿Cómo aplicar a la beca escolar?

El registro a la Beca Gertrudis Bocanegra es fácil y se realiza de forma virtual. A continuación, el paso a paso:

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX. Captura la información del estudiante. Si el alumno es menor de edad, agrega también los datos de la madre, padre o tutor. Descarga y guarda el comprobante de registro. Una vez concluido el proceso, la información será validada para continuar con el trámite.

Para más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial del Gobierno. Allí te mantendrás al tanto de las últimas novedades.