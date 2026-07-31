La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los principales programas sociales del Gobierno de México. Cada dos meses, millones de personas de 65 años o más reciben este apoyo económico con el objetivo de mejorar su bienestar y brindarles un ingreso durante la vejez.

Sin embargo, el incremento en la movilidad de la población generó una duda frecuente sobre qué ocurre con la Pensión Bienestar si un adulto mayor decide mudarse al extranjero. Ya sea para vivir con familiares en Estados Unidos, retirarse en otro país o permanecer fuera de México durante un periodo prolongado, es importante conocer las reglas del programa.

Confirmado por Bienestar | Las personas que se muden al extranjero perderán su pensión por estos motivos

La respuesta depende de factores como el tipo de cambio de residencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar y la actualización de los datos del beneficiario.

¿Se puede seguir cobrando la Pensión Bienestar desde otro país?

La Pensión Bienestar está dirigida a personas adultas mayores que residen en México. Aunque las reglas de operación no establecen que un viaje temporal al extranjero implique la cancelación automática del apoyo, sí exigen que los beneficiarios cumplan con los requisitos de permanencia y mantengan actualizada su información.

Cuando una persona cambia su residencia de forma definitiva a otro país, su situación puede modificarse, ya que uno de los criterios para formar parte del programa es vivir en territorio nacional.

Por ello, antes de mudarse al extranjero de manera permanente, es recomendable consultar las disposiciones vigentes para conocer las posibles implicaciones sobre el apoyo económico.

¿Qué pasa si el cambio de residencia es permanente?

Si un beneficiario deja de vivir en México de forma definitiva, debe informar este cambio a la Secretaría de Bienestar.

La dependencia realiza periódicamente procesos de actualización del padrón para verificar que quienes reciben la pensión continúan cumpliendo con los requisitos del programa.

Si durante estas revisiones se detecta que una persona ya no reside en el país y no notificó el cambio, podrían presentarse inconsistencias administrativas que afecten la continuidad del beneficio.

¿Qué ocurre con la Tarjeta del Banco del Bienestar?

Los depósitos de la Pensión Bienestar se realizan mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar, diseñada para operar principalmente dentro del sistema financiero mexicano.

Aunque en algunos casos la tarjeta puede funcionar en cajeros automáticos internacionales, esto depende de los convenios entre instituciones bancarias y no constituye un mecanismo oficial para cobrar el apoyo desde el extranjero.

Además, utilizar la tarjeta fuera del país no modifica los requisitos de residencia establecidos por el programa.

Recomendaciones antes de mudarse al extranjero

Si un adulto mayor planea cambiar su residencia a otro país, las autoridades recomiendan:

Acudir previamente a un módulo de la Secretaría de Bienestar.

Informar el cambio de domicilio.

Solicitar orientación sobre las implicaciones para el programa.

Mantener actualizados todos los documentos personales.

Consultar únicamente información en canales oficiales.

Tomar estas precauciones permite conocer con anticipación los derechos y obligaciones del beneficiario y evitar problemas administrativos.