La combinación de aceite de oliva, cáscara de naranja y canela se convirtió en un remedio casero popular entre quienes buscan perfumar su hogar de forma natural. Gracias a ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina, es posible preparar un aromatizante con una fragancia fresca y duradera sin recurrir a productos comerciales.

Imagen ilustrativa IA Gemini

¿Para qué sirve mezclar aceite de oliva, cáscara de naranja y canela?

Esta preparación funciona como un ambientador natural. El aceite de oliva actúa como base para conservar el aroma durante más tiempo, mientras que la cáscara de naranja aporta un toque cítrico y la canela añade una fragancia cálida y especiada.

El preparado puede colocarse en recipientes de vidrio abiertos o en difusores caseros para perfumar diferentes espacios de la casa de manera sencilla y económica.

Beneficios de este aromatizante casero

Entre las principales ventajas de esta mezcla destacan:

Perfumar los ambientes con una fragancia fresca y especiada.

Ayudar a reducir los malos olores en espacios cerrados.

Neutralizar aromas intensos, como los que dejan algunos alimentos al cocinar.

Crear una sensación de calidez y confort en el hogar.

Cómo preparar este aromatizante natural

Para elaborarlo solo necesitas seguir estos pasos:

Elegir un frasco de vidrio pequeño o mediano.

Verter aceite de oliva hasta cubrir aproximadamente una quinta parte del recipiente.

Agregar varias cáscaras de naranja; mientras más utilices, más intenso será el aroma.

Incorporar una rama de canela.

Dejar reposar la mezcla durante algunos días para que los ingredientes liberen su fragancia.

Cuando el aroma comience a perder intensidad, lo más recomendable es preparar una nueva mezcla para mantener el ambiente perfumado de forma constante.