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Los Vales Mercomuna volverán a entregarse en la Ciudad de México durante agosto, como parte del programa social dirigido a personas en situación de vulnerabilidad. Los beneficiarios con registro vigente podrán utilizar este apoyo económico en más de 100 comercios y establecimientos participantes de la capital.

El programa Mercomuna busca fortalecer la economía de las familias y, al mismo tiempo, impulsar el consumo en mercados y pequeños negocios locales mediante la entrega de vales que pueden canjearse por diversos productos.

Siguen entregando los vouchers de 3,000 pesos para canjear en tiendas y supermercados: así puedes acceder a Mercomuna CDMX

Este apoyo está destinado a personas de 19 a 56 años que acrediten encontrarse en condiciones de vulnerabilidad o sean el principal sostén económico de su hogar.

¿Quiénes recibirán los Vales Mercomuna en agosto de 2026?

Durante este periodo, el beneficio económico será entregado a quienes se incorporaron al programa entre 2024 y 2025. El monto que recibirá cada persona dependerá de la fecha en la que obtuvo su registro dentro del programa.

Cabe destacar que estos vales pueden utilizarse en los comercios afiliados al programa que cuenten con la calcomanía oficial de identificación. La mayoría de estos establecimientos corresponde a pequeños negocios de la Ciudad de México, con el objetivo de fortalecer la economía local.

Entre los principales lugares donde es posible canjear los vales se encuentran:

Tiendas de abarrotes.

Carnicerías, pollerías, tortillerías y recauderías (fruterías y verdulerías).

Locales ubicados en mercados públicos.

Puestos autorizados en tianguis y mercados sobre ruedas.

Farmacias.

Papelerías.

Ópticas.

Comercios dedicados a la venta de artículos de limpieza.

Las personas beneficiarias pueden consultar el padrón de establecimientos participantes y localizar el negocio más cercano a su domicilio a través del Portal de Comercios Mercomuna de la Ciudad de México.

¿Cuánto dinero entregará el programa?

Las autoridades informaron que los apoyos económicos para agosto de 2026 se distribuirán de la siguiente manera:

Personas registradas en 2025: recibirán tres ministraciones de 1,000 pesos en vales, para un total de 3,000 pesos .

Personas que se registren en agosto de 2026: obtendrán dos ministraciones de 1,000 pesos , equivalentes a 2,000 pesos .

Personas que se registren en septiembre de 2026: recibirán una sola ministración de 1,000 pesos.

En consecuencia, quienes fueron incorporados al programa entre 2024 y 2025 accederán, durante agosto de 2026, al apoyo máximo de 3,000 pesos distribuidos en tres entregas.

¿Qué documentos se necesitan para recibir los vales?

Para recoger los Vales Mercomuna, los beneficiarios deberán presentar la siguiente documentación: