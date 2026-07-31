En Tamaulipas, el Máximo Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó que los padres que incumplan el pago de la pensión alimenticia sin una justificación válida podrán enfrentar sanciones tanto penales como civiles.

La decisión se fundamenta en el Amparo Directo en Revisión 3097/2025, expediente en el que se examinó el caso de un padre que fue condenado por no cumplir con sus obligaciones alimentarias hacia sus hijas.

Con tal pronunciamiento, el máximo tribunal reafirmó que ningún menor puede quedar desprotegido por la falta de responsabilidad de sus progenitores, fortaleciendo así el deber legal de asegurar su sustento, bienestar y desarrollo integral.

Padres que incumplan la pensión alimenticia enfrentarán sanciones inmediatas

El Pleno del Tribunal enfatizó que la omisión deliberada del pago de la pensión alimenticia puede configurarse como una forma de abandono, afectando de manera directa los derechos y condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades subrayaron que estas medidas buscan no solo castigar el incumplimiento, sino también prevenir situaciones que pongan en riesgo el bienestar de los menores, garantizando su estabilidad económica y emocional. En este aspecto, recordaron que la obligación alimentaria constituye un deber irrenunciable de la responsabilidad parental y debe cumplirse de manera ininterrumpida.

Por consiguiente, quienes incumplan de manera injustificada podrían enfrentarse a sanciones que van desde embargos y retenciones salariales hasta penas de prisión, según las circunstancias y la gravedad de cada caso.

“Sin causa justificada”: la Corte Suprema fija criterios claros para evaluar casos individuales

Resulta fundamental la interpretación del concepto “sin motivo justificado”. La Suprema Corte ha indicado que esta expresión no conlleva ambigüedad ni imprecisión, sino que debe ser analizada en función de las circunstancias particulares que rodean cada caso.

De esta forma, el criterio que se establece busca evitar resoluciones que puedan considerarse injustas o desproporcionadas. Esto garantiza, además, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sin desestimar las circunstancias reales que puedan enfrentar los padres responsables del pago.

En consecuencia, es responsabilidad de los jueces evaluar distintos elementos, entre ellos la capacidad económica del deudor alimentario, su situación laboral, así como también la presencia de causas de fuerza mayor o cualquier otro impedimento real que impida el cumplimiento de dicha obligación.