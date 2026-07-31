La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el calendario escolar 2026-2027 para los niveles de educación básica y normal, el cual fue publicado este 15 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF). En esta línea, se confirmó la fecha de regreso a clase a nivel nacional.

El documento establece las fechas de inicio y conclusión del ciclo escolar, los periodos vacacionales, los días de suspensión de clases y las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE). Su aplicación es obligatoria en las 32 entidades del país, tanto para escuelas públicas como para instituciones particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Oficial y confirmado | Los estudiantes de todo el país regresarán a clases el 31 de agosto: será preescolar, primaria y secundaria

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la SEP, las clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria comenzarán el lunes 31 de agosto.

Antes del regreso de los estudiantes, los docentes participarán en la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, programada del 24 al 28 de agosto.

El ciclo escolar concluirá el viernes 9 de julio de 2027, con un total de 185 días efectivos de clases.

En el caso de las escuelas normales y demás instituciones dedicadas a la formación de docentes, el calendario contempla 190 días de actividades, con un periodo de planeación del 17 al 28 de agosto y cierre de cursos el 13 de julio de 2027.

Vacaciones de invierno y Semana Santa

La SEP confirmó dos periodos vacacionales durante el ciclo escolar.

Las vacaciones de invierno serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, mientras que las actividades escolares se reanudarán el 7 de enero.

Por su parte, el descanso correspondiente a Semana Santa abarcará del 22 de marzo al 2 de abril de 2027, con regreso a las aulas el 3 de abril.

Fuera de estos periodos, los alumnos únicamente suspenderán actividades por los días festivos oficiales y las sesiones del Consejo Técnico Escolar.

Fechas del Consejo Técnico Escolar

El calendario contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, todas programadas para los viernes.

Las reuniones se realizarán en las siguientes fechas:

2026: 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre.

2027: 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio.

Durante estas jornadas, los estudiantes no asistirán a clases, ya que directivos y docentes evaluarán el desempeño académico y definirán estrategias para fortalecer el aprendizaje.

Oficial y confirmado | No habrá clases durante dos semanas y todas estas escuelas permanecerán cerradas a los alumnos Fuente: Gob. Entre Ríos

Suspensión de clases en México

La SEP también confirmó los días de suspensión de actividades docentes por conmemoraciones cívicas.

2026

16 de septiembre (Inicio de la Independencia de México).

2 de noviembre (Día de Muertos).

16 de noviembre (conmemoración de la Revolución Mexicana).

2027

6 de enero.

1 de febrero (Día de la Constitución).

15 de marzo (Natalicio de Benito Juárez).

5 de mayo (Batalla de Puebla).

Asimismo, el 7 de septiembre de 2026 se llevará a cabo la Jornada de Concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, aunque esta actividad no implica suspensión de clases.