En esta noticia Se disparan los accidentes

Pemex cerró la primera mitad del año con una pérdida de MXN $27,968 millones, un dato que contrasta con la utilidad de 16,187 millones de la primera mitad del año pasado.

Fuente: Pemex Fuente: Pemex

A nivel trimestral, Pemex logró mantenerse en números negros durante el segundo trimestre del año, pero la utilidad neta se redujo de forma sensible en la comparación anual.

De acuerdo con el reporte financiero de la empresa, en el segundo trimestre la utilidad neta de Pemex se ubicó en MXN $18,024 millones, lo que significó una contracción anual de 69.7% en la comparación anual.

El principal factor que afectó la utilidad de la empresa fue una disminución en la utilidad cambiaria, pues si bien el peso siguió apreciándose frente al dólar, la apreciación fue menor.

Así, la utilidad cambiaria se contrajo 63.4%, al pasar de MXN $134,685 en el segundo trimestre de 2025, contra MXN $49,267 de este año.

Por otra parte, la empresa destacó la reducción de la deuda con proveedores, pues al cierre de junio de este año, el pasivo se redujo a MXN $374,334 millones, una baja de 14.3% en relación con el año anterior.

Se disparan los accidentes

Un factor que presentó una fuerte aceleración en el primer semestre del año fueron los índices relacionados con los incidentes dentro de la petrolera.

El año ha sido complejo para la petrolera en materia de accidentes en diferentes frentes, que incluyen desde incidentes en las refinerías hasta derrames petroleros.

En este sentido, el índice de frecuencia de accidentes se disparó a 0.42 accidentes incapacitantes por millón de horas hombre, lo que significó un alza de 44.8% anual.

Además, el índice de gravedad aumentó a 26 días perdidos por millón de horas hombre con exposición al riesgo, lo que representó un incremento de 85.7% anual.