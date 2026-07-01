Ni becas, ni pensiones: este es el beneficio del Bienestar que pocos mexicanos conocen, pero otorga hasta 38,700 pesos al año

La Secretaría de Bienestar informó que durante julio millones de beneficiarios recibirán depósitos en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Entre ellos se encuentran los inscriptos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, estos no serán los únicos programas que entregarán dinero durante ese mes. Otros apoyos federales también tienen pagos programados para julio de 2026, y no necesariamente son pensiones.

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Programas sociales que depositarán en julio

Además de las pensiones, la Secretaría de Bienestar contempla pagos para los siguientes programas:

Jóvenes Construyendo el Futuro: 9,582.47 pesos mensuales.

Sembrando Vida: 6,450 pesos mensuales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: hasta 3,720 pesos por bimestre.

En cuanto a las fechas de dispersión, los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro suelen recibir el apoyo hacia el cierre del mes; los participantes de Sembrando Vida, antes de la primera quincena; mientras que el programa para hijos de madres trabajadoras normalmente sigue el mismo calendario de las Pensiones Bienestar.

Calendario de pagos de la Secretaría del Bienestar

Hasta ahora, la Secretaría de Bienestar no dio a conocer el calendario oficial de depósitos correspondiente a julio de 2026.

No obstante, tomando como referencia esquemas utilizados en periodos anteriores, se estima que los pagos podrían distribuirse de acuerdo con la primera letra del apellido de los beneficiarios de la siguiente manera:

A: 1 de julio

B: 2 de julio

C: 3 de julio

D, E y F: 6 de julio

G: 7 de julio

H, I, J y K: 8 de julio

L: 9 de julio

M: 10 de julio

N, Ñ y O: 13 de julio

P y Q: 14 de julio

R: 15 de julio

S: 16 de julio

T, U y V: 17 de julio

W, X, Y y Z: 20 de julio

Montos previstos para las Pensiones Bienestar

Los apoyos económicos que recibirían los beneficiarios durante el bimestre correspondiente son:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,400 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos.

Las fechas definitivas deberán confirmarse una vez que la Secretaría de Bienestar publique el calendario oficial de pagos para julio.