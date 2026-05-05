Los adultos mayores inscriptos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán su próximo pago durante mayo. Este depósito será el tercero del año y corresponde al bimestre mayo-junio, por lo que los pensionados cobrarán dos meses en un solo depósito. Este apoyo económico, implementado en 2019 durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se consolidó como uno de los programas sociales más relevantes del país. En la actualidad, opera a nivel nacional y otorga 6,400 pesos a cada beneficiario. Conoce los detalles del cronograma de pagos de mayo 2026 y cobra el dinero, en caso de corresponder. Ten en cuenta las condiciones impuestas por las autoridades para acceder. Hasta ahora, las autoridades no anunciaron cambios en los montos, por lo que los pagos se mantendrán igual: Aunque aún no se publica el calendario oficial, con base en periodos anteriores se estima el siguiente orden según la inicial del apellido: El calendario definitivo podrá consultarse en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar. Para saber si el pago ya fue realizado, los beneficiarios pueden: Estas opciones permiten verificar los depósitos de forma rápida y segura, además de ayudar a organizar mejor los gastos y evitar confusiones por información no oficial.