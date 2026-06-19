La tarjeta es el paso previo para recibir los próximos depósitos.

Las personas que se inscribieron recientemente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar ya comenzaron a recibir la convocatoria para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, documento indispensable para acceder a los apoyos económicos que entrega el Gobierno de México.

La entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar para estos nuevos beneficiados representa un paso clave previo a la publicación de los próximos calendarios de pago.

Las autoridades recordaron que la tarjeta del Bienestar es el único medio mediante el cual se depositan los recursos de ambos programas, por lo que exhortaron a las y los derechohabientes a acudir en la fecha y lugar que les corresponda.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo económico bimestral a personas de 65 años o más. Fuente: Archivo.

¿Quiénes deben recoger la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las autoridades informaron que la entrega está dirigida a las personas que realizaron su registro durante los meses de abril y mayo de 2026 en cualquiera de los dos programas federales.

Para conocer el módulo, fecha y horario de atención, los beneficiarios pueden consultar la información a través de los canales oficiales de Bienestar.

Personas inscritas en abril o mayo de 2026 a la Pensión para Adultos Mayores.

Mujeres registradas en abril o mayo de 2026 en la Pensión Mujeres Bienestar.

Deben presentar identificación oficial vigente en original y copia.

También es necesario llevar el talón o comprobante de registro.

La tarjeta del Banco del Bienestar es el único medio para recibir los depósitos.

Contar con este plástico permitirá a los beneficiarios disponer de los recursos una vez que el Gobierno de México anuncie las fechas oficiales de dispersión correspondientes a los siguientes bimestres de pago.

La tarjeta es el paso previo para recibir los próximos depósitos. Gobierno de México

La tarjeta es el paso previo para recibir los próximos depósitos

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga en 2026 un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales a todas las personas de 65 años o más, mientras que la Pensión Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años. Ambos apoyos se depositan de manera directa y sin intermediarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ello, quienes se incorporaron en el último periodo de registro deben completar este trámite cuanto antes. Una vez que reciban su tarjeta, estarán en condiciones de cobrar los recursos cuando la Secretaría de Bienestar publique el calendario oficial de pagos, evitando retrasos en la recepción de los apoyos económicos.