La mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre es conocida por el clásico experimento del volcán casero que suele realizarse en escuelas y hogares. La reacción produce una intensa efervescencia que se volvió muy popular en redes sociales y también es utilizada como un recurso de limpieza en distintas partes de la casa.

Aunque este truco tiene usos prácticos, no es un producto milagroso y su eficacia depende del tipo de suciedad o del problema que se quiera resolver.

Qué ocurre al mezclar bicarbonato con vinagre

Cuando ambos ingredientes entran en contacto se produce una reacción química que libera dióxido de carbono (CO₂), responsable de las burbujas y la espuma que caracterizan al experimento.

Esa efervescencia puede ayudar a desprender algunos residuos, por lo que muchas personas la utilizan como complemento en tareas de limpieza. Sin embargo, una vez finalizada la reacción, gran parte del bicarbonato y el vinagre se neutralizan entre sí, por lo que su poder de limpieza disminuye.

Para qué usos domésticos suele recomendarse

Esta combinación puede resultar útil en determinadas tareas del hogar, especialmente cuando se acompaña de acción mecánica, como cepillar o enjuagar. Entre los usos más habituales se encuentran:

Ayudar a aflojar obstrucciones leves en desagües.

Remover grasa adherida en sartenes y utensilios.

Limpiar juntas de azulejos en baños y cocinas.

Neutralizar olores en algunos recipientes o superficies.

Para suciedad muy incrustada o cañerías completamente tapadas, suele ser necesario recurrir a otros productos o métodos específicos.

Imagen ilustrativa IA Gemini

Por qué sigue siendo un truco tan popular

Además de ser económico y fácil de preparar, el efecto visual de la reacción hizo que este experimento se volviera viral en internet y continúe compartiéndose como una alternativa para distintas tareas domésticas.

Antes de utilizar la mezcla, conviene evitar combinarla con otros productos de limpieza, especialmente aquellos que contienen lavandina o amoníaco, ya que pueden producir reacciones peligrosas. También es recomendable probar cualquier método de limpieza en una pequeña superficie antes de aplicarlo sobre materiales delicados.