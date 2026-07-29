España ocupa el primer lugar entre los destinos europeos para los connacionales, con alrededor de 80,000 residentes mexicanos, seguida por Canadá, con cerca de 108,000, dentro del continente americano.

Esta es la historia de Daniela López, una mexicana que aterrizó en Madrid hace nueve años tan solo con una maleta, un crédito para estudiar un posgrado y una sensación que la acompañaba desde hacía tiempo: en México no encontraba la estabilidad que buscaba., según un reporte dado a conocer por la CNN.

Daniela López había terminado la licenciatura en Comunicación en la UNAM, impulsado un proyecto cultural que terminó por falta de recursos y pasado por varios empleos en la industria audiovisual sin conseguir independencia económica. Hoy, asegura, no se arrepiente de haber cambiado de país.

Su historia no es un caso aislado. España se ha convertido en el principal destino europeo para los mexicanos que buscan estudiar, trabajar o comenzar una nueva etapa profesional.

Datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), muestran que cerca de 80,000 mexicanos residen en España, mientras que Europa es la segunda región del mundo con mayor presencia de connacionales, solo por detrás del continente americano.

imagen ilustrativa.

De estudiar un máster a encontrar una mejor calidad de vida

Daniela recuerda que la decisión de salir de México surgió cuando sintió que su empleo ya no le ofrecía futuro. Según relató en una entrevista con CNN, optó por solicitar un financiamiento para cursar una maestría en Producción Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid junto con su pareja.

Al concluir los estudios, decidió quedarse para buscar trabajo, un proceso que no fue sencillo debido a que inicialmente contaba con una visa de estudiante.

Con el paso de los años consiguió hacer prácticas profesionales, obtuvo un permiso de trabajo y posteriormente la nacionalidad española. Al comparar su experiencia laboral con la que vivía en México, resume el cambio con una frase que refleja por qué miles de mexicanos miran hacia Europa: “Sí cambia mucho el estilo de vida. Hay una diferencia en el salario, las horas de trabajo son menos, tenemos 22 días de vacaciones al año, mientras que en México no son tantos días; eso impacta mucho en la calidad de vida y el tiempo que tienes para vivir” , declaró a CNN.

España concentra una de las comunidades mexicanas más grandes de Europa

El crecimiento de la migración mexicana hacia Europa también aparece en las estadísticas oficiales del Gobierno de México. El IME estima que 11,913,989 mexicanos viven en el extranjero, de los cuales 97.79% reside en Estados Unidos.

España ocupa el primer lugar entre los destinos europeos para los connacionales, con alrededor de 80,000 residentes mexicanos, seguida por Canadá, con cerca de 108,000, dentro del continente americano.

Mexicanos eligen España para seguir sus sueños. Metro Madrid

De acuerdo con la información de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la comunidad mexicana en España tiene una edad promedio de 35 años y está conformada mayoritariamente por mujeres. Además, muchos provienen de entidades como Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Puebla.

El fenómeno responde a un perfil distinto al de la migración tradicional hacia Estados Unidos. En buena parte se trata de profesionistas, estudiantes y personas que buscan ampliar sus oportunidades laborales y académicas. Historias como la de Daniela muestran que, detrás de las cifras oficiales, también existe una búsqueda por encontrar mejores condiciones de trabajo, mayor equilibrio entre la vida personal y el empleo y una estabilidad que, para muchos, terminó llegando al otro lado del Atlántico.