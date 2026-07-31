Esta función permite reducir la humedad del ambiente y puede ayudar a disminuir el consumo energético cuando no es necesario enfriar demasiado una habitación. Especialistas explican cómo funciona y cuándo conviene utilizarlo.

En los meses de mayor calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los principales aliados para mantener una temperatura agradable dentro del hogar. Sin embargo, su uso prolongado también puede aumentar de manera considerable el consumo de electricidad.

Por eso, conocer las distintas funciones que ofrecen estos equipos puede marcar una diferencia. Entre ellas, el modo Dry está diseñado para eliminar parte de la humedad del ambiente y trabajar con una menor intensidad que el modo de refrigeración en determinadas situaciones.

Esta función permite reducir la humedad del ambiente y puede ayudar a disminuir el consumo energético cuando no es necesario enfriar demasiado una habitación. Especialistas explican cómo funciona y cuándo conviene utilizarlo.

¿Qué es el modo Dry del aire acondicionado?

El modo Dry, que suele aparecer representado con una gota de agua en el control remoto, está diseñado principalmente para reducir la humedad del ambiente. A diferencia de la función de refrigeración, su objetivo no es bajar de manera directa la temperatura de la habitación.

Al disminuir la humedad, esta función puede generar una mayor sensación de frescura y confort, especialmente durante los días en los que el calor está acompañado por un ambiente húmedo. Esto permite mejorar las condiciones del espacio sin depender exclusivamente de una reducción de la temperatura.

La forma en que funciona puede variar según el fabricante y el modelo del aire acondicionado. Por eso, algunas unidades permiten ajustar determinadas funciones mientras que otras ofrecen el modo Dry como una configuración específica que se activa desde el control remoto.

¿El modo Dry consume menos electricidad?: esto dicen los expertos

Una de las principales ventajas de esta función está relacionada con su forma de trabajar. Al operar con menor intensidad en determinadas condiciones, el modo Dry puede requerir menos energía que el modo frío, especialmente cuando la necesidad principal es controlar la humedad y no refrigerar intensamente.

El técnico José Beltrán explicó a Xataka Móvil la diferencia entre ambas funciones y señaló que el menor consumo está relacionado con el funcionamiento del compresor. Según el especialista, “el modo ‘Dry’ consume menos porque el compresor trabaja a menos revoluciones”

Esto significa que el equipo puede funcionar de manera menos exigente cuando utiliza esta configuración, aunque el consumo final dependerá también del modelo del aire acondicionado y de las condiciones del ambiente.

Por eso, el modo Dry puede ser una alternativa conveniente cuando se busca reducir la humedad sin necesidad de utilizar el equipo a máxima capacidad para bajar la temperatura.

¿Cuándo conviene utilizar el modo Dry?

El modo seco resulta especialmente útil en ambientes donde existe mucha humedad y la sensación térmica es elevada. En estos casos, retirar parte de la humedad puede mejorar el confort sin generar el efecto de frío intenso que produce el modo convencional.

Por el contrario, cuando las temperaturas son muy altas y la prioridad es enfriar rápidamente una habitación, el modo frío puede ser más apropiado. Mitsubishi Electric recomienda utilizar Dry principalmente cuando el problema es la humedad y no un exceso de temperatura.

También es importante evitarlo en lugares donde el ambiente ya es seco. Una deshumidificación excesiva puede generar un entorno demasiado seco y aumentar las molestias asociadas a la sequedad de la piel o las vías respiratorias, según las condiciones particulares del espacio.

Por eso, la clave está en elegir la función de acuerdo con las condiciones del ambiente. Si el objetivo es quitar humedad y mantener una sensación agradable sin enfriar demasiado, el modo Dry puede convertirse en una alternativa de menor consumo frente al uso constante del modo frío.