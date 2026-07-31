Farmacia Benavides reportó un alza de 19% en las ventas por impulso de Ozempic.

Farmacias Benavides capitalizó el auge de los medicamentos para bajar de peso como Ozempic, al registrar un crecimiento de 19.3% en sus ingresos durante el segundo trimestre de 2026, mientras que su utilidad neta atribuible a la controladora aumentó 93%, impulsada por la demanda de tratamientos contra la obesidad y la diabetes tipo 2.

La cadena de farmacias reportó ingresos por MXN$ 5,540 millones, frente a los MXN$ 4,642 millones del mismo periodo de 2025.

"El GLP-1 ha sido un motor clave de crecimiento, gracias al cual mantuvimos nuestro liderazgo en el mercado“, señaló la compañía en su reporte financiero.

Los medicamentos GLP-1, categoría en la que se encuentran Ozempic, Wegovy y Mounjaro, se han convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria farmacéutica por su uso en el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

Además del desempeño de esta categoría, Farmacias Benavides indicó que sus ventas también se vieron favorecidas por una mayor demanda de medicamentos para el sistema cardiovascular y productos dermatológicos.

El flujo operativo (EBITDA) aumentó MXN$ 134 millones respecto al mismo trimestre del año anterior, hasta MXN$ 631 millones, equivalente al 11.4% de las ventas, resultado que la empresa atribuyó principalmente a una optimización en el costo de venta.

"El crecimiento del canal Pharma RX está impulsado principalmente por las fuertes ventas de GLP-1“, reiteró la empresa.

La utilidad neta atribuible a la controladora ascendió a MXN$ 190 millones, frente a MXN$ 98 millones reportados un año antes, favorecida tanto por una mejora en el desempeño operativo como por un menor costo financiero.

En términos operativos, Farmacias Benavides reportó un crecimiento de 23.5% en ventas mismas tiendas, pese a que redujo 2.3% su área de ventas medida en metros cuadrados.

Al cierre de junio, la empresa operaba 1,133 sucursales, 26 menos que un año antes, mientras que su plantilla laboral disminuyó de 7,279 a 7,015 colaboradores.

Las acciones de Farmacias Benavides, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), permanecían sin cambios durante la jornada del viernes en MXN$ 13.35 por título, de acuerdo con datos de la bolsa.