El Gobierno de México mantiene la implementación de programas sociales enfocados en ampliar el acceso a servicios básicos para distintos sectores de la población. Entre ellos se encuentra el programa Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años, mediante el cual los beneficiarios pueden obtener una credencial del Servicio Universal de Salud.

Si deseas incorporarte a este programa, es importante conocer las fechas de registro, los documentos solicitados y las entidades donde actualmente se encuentra disponible.

Es oficial | La Secretaría del Bienestar otorga hasta 19,800 pesos a hombres y mujeres 30 a 64 años: cómo aplicar

Registro para el programa Hombres y Mujeres de 30 a 64 años

Las personas de entre 30 y 64 años que ya son beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad pueden tramitar su credencial del Servicio Universal de Salud entre mayo y noviembre de 2026, de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno.

Primera y tercera semana de cada mes

A y B: lunes.

C: martes.

D, E y F: miércoles.

G: jueves.

H, I, J, K y L: viernes.

Rezagados: sábado.

Segunda y cuarta semana de cada mes

M: lunes.

N, Ñ, O, P y Q: martes.

R: miércoles.

S, T y U: jueves.

V, W, X, Y y Z: viernes.

Rezagados: sábado.

¿Cómo anotarse al programa Bienestar para Hombres y Mujeres de 30 a 64 años?

Los interesados deben acudir personalmente al módulo de Bienestar que les corresponda para completar el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud. Antes de asistir, pueden consultar la ubicación del módulo más cercano mediante el portal oficial habilitado para este trámite.

Para completar el registro deberán presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de identidad expedida por una autoridad.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (recibo de agua, luz, predial u otro servicio).

Número telefónico de contacto, ya sea celular o de casa.

Estados donde está disponible el registro

Por el momento, el proceso de inscripción se lleva a cabo únicamente en 24 ciudades pertenecientes a entidades con convenio de IMSS-Bienestar. Las sedes son:

Mexicali, Baja California.

La Paz, Baja California Sur.

Campeche, Campeche.

Colima, Colima.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Ciudad de México (las 16 alcaldías).

Chilpancingo, Guerrero.

Pachuca, Hidalgo.

Toluca, Estado de México.

Morelia, Michoacán.

Cuernavaca, Morelos.

Tepic, Nayarit.

Oaxaca, Oaxaca.

Puebla, Puebla.

Chetumal, Quintana Roo.

San Luis Potosí, San Luis Potosí.

Culiacán, Sinaloa.

Hermosillo, Sonora.

Villahermosa, Tabasco.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Tlaxcala, Tlaxcala.

Xalapa, Veracruz.

Mérida, Yucatán.

Zacatecas, Zacatecas.

Las autoridades recomiendan acudir el día asignado según el calendario para agilizar el trámite y llevar toda la documentación requerida, ya que la entrega de la credencial depende de cumplir con los requisitos establecidos.