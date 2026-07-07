Esta semana comenzó el depósito del pago correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Hasta el viernes 10, ciertos mexicanos cobrarán el dinero según la letra inicial de su apellido.

Los beneficiarios recibirán un depósito de 6,400 pesos, el cual se entregará de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido, según estipula el calendario que confirmó Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, durante la conferencia matutina del Gobierno de México.

Con este apoyo, al finalizar el año cada persona inscrita en el programa habrá recibido un total de 38,400 pesos.

Últimos días | La Secretaría del Bienestar pagará 6,400 pesos a los mexicanos con apellidos de la A a la F por la pensión Bienestar Adultos Mayores de julio

El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario realizar trámites adicionales ni acudir con intermediarios para cobrar el apoyo.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar?

Para formar parte del programa no es necesario haber cotizado en algún sistema de seguridad social ni comprobar historial laboral. Los únicos requisitos son:

Tener 65 años o más.

Contar con nacionalidad mexicana.

Residir de manera permanente en el país.

Quienes aún no estén incorporados deberán esperar la próxima jornada de registro en los Módulos del Bienestar.

La documentación solicitada para la inscripción incluye:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

Número telefónico de contacto.

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar

La entrega de los recursos inició el 6 de julio y continuará hasta el 29 de julio. Durante la primera semana se realizarán los depósitos para los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las primeras letras del alfabeto.

Las fechas son las siguientes:

Lunes 6 de julio: letra A.

Martes 7 de julio: letra B.

Miércoles 8 de julio: letra C.

Jueves 9 de julio: beneficiarios del programa Sembrando Vida con apellido inicial C (no corresponde a la Pensión para Adultos Mayores).

Viernes 10 de julio: letras D, E y F.

¿Qué hacer si el depósito de la pensión no aparece?

Si el apoyo no se refleja en la fecha correspondiente, las autoridades señalan que el recurso no se pierde.

Lo primero es consultar el saldo en un cajero automático o directamente en una sucursal del Banco del Bienestar, ya que en ocasiones el depósito puede registrarse algunas horas después por cuestiones operativas.

Si transcurren varios días y el dinero continúa sin aparecer, el beneficiario deberá acudir al Módulo de Atención más cercano con:

Identificación oficial.

CURP actualizada.

Tarjeta del Banco del Bienestar.

En caso de que el titular no pueda trasladarse, el trámite podrá realizarlo la persona auxiliar previamente registrada.

Asimismo, cuando un depósito no puede concretarse por alguna causa relacionada con la cuenta bancaria, el monto puede acumularse para ser entregado posteriormente, conforme a la disponibilidad presupuestaria y las reglas de operación del programa.