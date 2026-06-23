Fondo de Pensiones para el Bienestar ya devolvió más de 4 mil millones de pesos a trabajadores.

Las mujeres que buscan incorporarse a los Programas para el Bienestar deben prestar atención a los requisitos de cada apoyo, ya que el Gobierno de México confirmó que no es posible recibir al mismo tiempo la Pensión Mujeres Bienestar y la Pensión para Personas Adultas Mayores.

Esto significa que las beneficiarias de entre 60 y 64 años pueden acceder al programa diseñado específicamente para ese rango de edad, pero una vez que cumplen 65 años deberán migrar a la Pensión para Personas Adultas Mayores, dejando atrás el beneficio anterior.

De esta manera, no existe una “doble pensión” dentro de estos programas sociales. Cada apoyo económico está dirigido a una población específica y opera de forma independiente, por lo que una misma persona no puede cobrar ambos beneficios de manera simultánea.

Mujeres con Bienestar Gobierno de México

¿Qué pensión corresponde según la edad?

El actual periodo de registro, que permanecerá abierto hasta el 28 de junio, contempla dos programas distintos para la población beneficiaria.

Pensión Mujeres Bienestar: dirigida a mexicanas de 60 a 64 años.

Monto del apoyo: 3 mil 100 pesos bimestrales.

Pensión para Personas Adultas Mayores: dirigida a mexicanas y mexicanos de 65 años o más.

Monto del apoyo: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Registro: presencial y gratuito en los Módulos de Bienestar.

La diferencia principal radica en la edad de acceso. Mientras una mujer tenga entre 60 y 64 años puede solicitar la Pensión Mujeres Bienestar, pero al cumplir 65 años deja de pertenecer a ese programa y pasa a formar parte del esquema destinado a las personas adultas mayores.

Los documentos que exige el Gobierno para incorporarse al programa

Las autoridades recordaron que el trámite debe realizarse de manera presencial y sin intermediarios. Para registrarse es necesario presentar acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un teléfono de contacto.

Ya es oficial | Todos los jubilados y pensionados tendrán que dar certificado de supervivencia para seguir cobrando el apoyo (foto: archivo).

Asimismo, durante el proceso puede designarse una persona auxiliar que ayude con futuros trámites relacionados con la pensión. Esta persona deberá presentar exactamente la misma documentación requerida para el beneficiario principal.

El Gobierno de México reiteró que ambos programas son públicos y gratuitos. Por ello, las mujeres interesadas deben elegir el esquema que corresponde a su edad, ya que las reglas de operación no permiten acumular los dos apoyos al mismo tiempo ni recibir una doble pensión dentro de los Programas para el Bienestar.