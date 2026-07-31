Luis Miguel vuelve a ser el rostro de Coca-Cola México. 35 años después de protagonizar la icónica campaña “Vive la sensación”, el cantante reaparece en la publicidad de la compañía para conmemorar los 100 años de Coca-Cola en México, en una estrategia que apuesta por la nostalgia como eje para conectar con consumidores de distintas generaciones.

La campaña, titulada “Nuestra fórmula es siempre juntos”, retoma la relación entre el intérprete y la marca de refrescos con etiqueta roja, al tiempo que busca reforzar el vínculo emocional que ambos han construido con millones de mexicanos a lo largo de las últimas décadas.

"Una historia con México que no se explica con palabras… se siente en el corazón“, expresó Luis Miguel en un comunicado difundido por la empresa.

La iniciativa forma parte de las celebraciones por el centenario de Coca-Cola en México y pone el foco en la memoria colectiva de las familias mexicanas. Lo anterior al combinar dos referentes que han acompañado distintas generaciones. Por un lado, la música del llamado “Sol de México" y una de las marcas de bebidas más reconocidas del país.

Coca-Cola quiere conectar con consumidores de diversos segmentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De acuerdo con la compañía, el objetivo es reunir a públicos de diferentes edades alrededor de historias, momentos y tradiciones compartidas, utilizando la música como vehículo para reforzar el posicionamiento de la marca.

"Esta campaña es un homenaje a quienes han hecho de Coca-Cola parte de sus encuentros cotidianos y de sus recuerdos más entrañables“, señaló Carmen Méndez, vicepresidenta de Frontline Marketing de The Coca-Cola Company México.

El regreso de Luis Miguel también marca el reencuentro entre el artista y una de las campañas publicitarias más recordadas de principios de los años noventa. En 1991 encabezó “Vive la sensación”, una estrategia que quedó asociada a una etapa de auge tanto para el cantante como para la marca.

Con “Nuestra fórmula es siempre juntos”, Coca-Cola México busca aprovechar ese capital emocional para celebrar su primer siglo en el país y fortalecer la conexión de la marca con consumidores que crecieron con la voz de Luis Miguel, al mismo tiempo que acerca esa historia a nuevas generaciones.

La campaña surge como parte de la conmemoración de los 100 años de Coca-Cola en México y, al mismo tiempo, como parte de retener el consumo de los productos de la familia de la marca que se han visto impactados por un menor consumo tras la implementación del IEPS que ha incrementado los precios.