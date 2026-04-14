Tras la noticia de la adquisición de Movistar en un acuerdo de u$s 450 millones de dólares, OXIO ha recibido los reflectores del mundo empresarial. Su CEO Nicolas Girard, dijo a El Cronista que tras una negociación que duró seis meses esperan que la adquisición sea aprobada. “La operación ampliará significativamente nuestra escala y fortalecerá nuestra posición en México”. Girard dijo en una entrevista escrita que lo que le pareció atractivo de Movistar México es “la combinación de escala, relevancia en el mercado, robustez de su base de usuarios y unos fundamentales sólidos sobre los cuales construir”. La empresa de origen estadounidense fue lanzada en México como primer mercado extranjero. Por la naturaleza del negocio, de Telecomunicaciones como Servicio (TaaS), su nombre no es conocido por los usuarios finales, pero según Girard, ya superaron los 2 millones de líneas en Norteamérica. “A lo largo de los años, hemos trabajado directa e indirectamente en el mercado con algunas de las marcas más queridas y reconocidas del país, incluyendo Bimbo, Mercado Pago, Billpocket y Waldo’s, que es operado por OXIO a través de la marca Allce”, detalló. Una vez que la adquisición sea aprobada, el primer paso, aseguró Girard, es iniciar el proceso de migración de los 21.7 millones de clientes a la red de OXIO. Aunque el nombre comercial de la marca seguirá sin cambios como hasta ahora. “Estamos licenciando la marca de Telefónica en el futuro previsible”, dijo. La empresa, que cuenta con una sede corporativa en Ciudad de México, estará enfocada en “ejecutar correctamente, mantener una buena experiencia para el cliente y construir un crecimiento sostenible a largo plazo”, afirmó su CEO. Girard dijo que construirá sobre la base que creó Movistar México en 25 años, pero hará cambios para eficientar la operación. “Movistar en particular ha hecho un excelente trabajo en el crecimiento de su base pospago, con un alto uso de sus aplicaciones móviles en comparación con otros operadores. Para nosotros, esto representa una oportunidad muy atractiva de aportar un enfoque más digital y nativo en la nube, para un operador bien posicionado en un mercado importante”. En esta nueva etapa, para agilizar y eficientar la operación, adoptarán un modelo operativo nativo en la nube habilitado por la plataforma de OXIO. Girard dijo que parte de esa eficiencia incluye una reducción del equipo actual de Movistar México, el cual se estima en alrededor de 2,000 colaboradores. “La mayoría de las operaciones de M&A (Fusión y Adquisición) de esta naturaleza se ejecutan a través de fondos de capital privado que buscan mejorar márgenes mediante reducción de costos y disminución de personal”, concluyó.